Etü, COP31'de iklim ve afet risklerini uluslararası platforma taşıdı

Etü'nin COP31 katılımı:

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Türkiye ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 konferansına katıldı. Rektör Çakmak'a, ETÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Ahmet Dumlu ve Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Tosunoğlu eşlik etti.

Program kapsamında heyet, iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir kalkınma, iklim değişikliğine uyum ve doğal afet risklerinin azaltılması konularında değerlendirmelerde bulundu. Toplantılar çerçevesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile temaslar gerçekleştirildi.

Bilimsel sunum ve projeler:

Konferans sırasında ETÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Fatih Tosunoğlu bir sunum yaparak iklim değişikliğinin çevresel etkileri ve doğal afet risklerinin bilimsel yöntemlerle değerlendirilmesinin gerekliliğine vurgu yaptı. Sunum, uluslararası düzeyde yürütülen araştırmaların paylaşılmasına zemin hazırladı ve disiplinler arası iş birliklerinin önemini ortaya koydu.

ETÜ, iklim değişikliği ve hidro-meteorolojik riskler alanındaki çalışmalarını daha önce de uluslararası projelerle desteklemişti. Üniversitenin yer aldığı Extended-range Multi-hazard Predictions and Early Warnings (ANTICIPATE) projesi kapsamında, Prof. Dr. Tosunoğlu Birleşik Krallık'taki Loughborough University desteğiyle hidro-meteorolojik ekstrem olaylar, taşkın analizleri ve iklim değişikliğinin etkileri üzerine araştırma yapmak üzere Kısa Dönem Bilimsel Araştırma Ziyareti (STSM) desteği almıştı.

Etkisi ve temsilin önemi:

ETÜ'nün COP31'e katılımı, üniversitenin iklim değişikliği, afet risklerinin azaltılması ve çevresel sürdürülebilirlik alanlarındaki bilimsel çalışmalarını uluslararası platformlarda temsil etmesi açısından önem taşıdı. Katılım, hem akademik iş birliklerinin güçlendirilmesine hem de bölgesel ve ulusal düzeyde alınacak politika kararlarına bilimsel girdilerin sağlanmasına katkı sundu.

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ETÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. BÜLENT ÇAKMAK, ANTALYA'DA DÜZENLENEN 31. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI'NA (COP31) KATILARAK ÇEŞİTLİ TEMASLARDA BULUNDU.