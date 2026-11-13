Terme'den COP31'te yerel liderlikle iklim direnci vurgusu

Terme'den uluslararası platformda yerel iklim stratejisi

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da düzenlenen oturumda, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul ilçenin iklim değişikliğiyle mücadele planlarını uluslararası katılımcılarla paylaştı. UCLG-MEWA öncülüğünde Yerel ve Bölgesel Yönetimler Küresel Görev Gücü Pavilyonu'nda (Mavi Alan) gerçekleşen "Adil İklim Dönüşümü için Yerel Liderlik" başlıklı oturumda Kul, küçük yerleşimlerin de küresel dönüşümde söz sahibi olması gerektiğini belirtti.

Terme'nin doğal zenginlikleri ve karşılaştığı riskler:

Kul, ilçenin coğrafi ve tarımsal özelliklerini aktarırken Terme'nin 55 bin hektarlık yüzölçümünün 43 bin hektarının tarım arazisi olduğunu vurguladı. Konuşmasında Yeşilırmak Deltası, Akgöl, Simenit Gölleri ve Terme Çayı gibi doğal değerlerin korunmasının önemine değindi ve değişen yağış rejimi ile ani taşkınların ilçenin karşı karşıya olduğu temel riskler olduğunu aktardı. Kul, iklim mücadelesinin yalnızca çevresel bir tercih olmadığını şu sözlerle özetledi: "Bizim için iklim politikası artık yalnızca çevresel bir tercih değil; can ve mal güvenliği, ekonomik kalkınma ve sosyal adalet meselesidir."

Somut yatırımlar ve hedeflenen etkiler:

Başkan Kul, ilçede yürütülen somut projelere ilişkin bilgi vererek bunların taşkın riskinin azaltılması ve su yönetimi açısından taşıdığı önemi ortaya koydu. Anlatılan projeler arasında Salıpazarı Barajı, yaklaşık 10 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip olacak Köybucağı Taşkın Öteleme ve Depolama Tesisi ile Terme Çayı Islah Projesi bulunuyor; son projenin yatak genişliğinin 50 metreden 80 metreye çıkarılması planlanıyor. Bu çalışmaların, ilçenin iklim değişikliğine karşı direncini artırmayı ve vatandaşların can ile mal güvenliğini güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

Kul ayrıca iklim etkilerinin dar gelirli aileler, yaşlılar, kadınlar ve üreticiler üzerinde daha ağır sonuçlar doğurduğunu ifade ederek, yerel yönetimlerin bu alanda daha fazla desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Konuşmasını "İklim krizi küreseldir ama etkileri yereldir. Çözümler yerelde başlar, dayanışmayla büyür" sözleriyle sonlandırdı ve uluslararası iklim finansmanına erişimin kolaylaştırılması ile belediyelerin iklim kararlarında daha etkin rol almasının önemine dikkat çekti.

COP31'te Terme'nin deneyimini paylaşan Başkan Kul'ün mesajı, yerel düzeyde uygulanabilir projelerin ve paydaş dayanışmasının iklim uyumunda belirleyici olduğuna işaret etti. Sunulan projeler ve vurgulanan öncelikler, ilçenin hem ekolojik hem de sosyal dayanıklılığını güçlendirmeye yönelik adımlar olarak öne çıktı.

TERME BELEDİYE BAŞKANI ŞENOL KUL, COP31 KAPSAMINDA ANTALYA’DA DÜZENLENEN ULUSLARARASI OTURUMDA, FARKLI ÜLKELERDEN BELEDİYE BAŞKANLARI VE TEMSİLCİLERE TERME’NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE ÇALIŞMALARINI VE PROJELERİNİ ANLATARAK, “HİÇBİR ŞEHİR KÜÇÜK DEĞİLDİR, HİÇBİR VATANDAŞ ÖNEMSİZ DEĞİLDİR VE HİÇBİR BÖLGE İKLİM DÖNÜŞÜMÜNÜN DIŞINDA BIRAKILAMAZ” MESAJINI VERDİ.