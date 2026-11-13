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Kemah'ta köy gündemi: altyapı ve hizmet öncelikleri masaya yatırıldı

Kemah’ta Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin kasım toplantısında köylerdeki hizmetler, devam eden yatırımlar ve öncelikli ihtiyaçlar ele alındı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 15:57

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EDİTÖR: Aslı Han

Kemah'ta köy gündemi: altyapı ve hizmet öncelikleri masaya yatırıldı

Kasım ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi

Erzincan’ın Kemah ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı. Toplantıya Kemah Kaymakamı Resul Tutay başkanlık etti.

Toplantı katılımcıları ve gündemi:

Oturuma İl Genel Meclisi üyeleri, kurum amirleri ve köy muhtarları katıldı. Gündemde ilçeye bağlı köylerde bugüne kadar gerçekleştirilen hizmetler, devam eden yatırımlar ve önümüzdeki dönemde yapılması planlanan çalışmalar yer aldı.

Değerlendirmeler ve görüş alışverişi:

Köylerin ihtiyaç ve önceliklerinin değerlendirildiği toplantıda, kırsal altyapının güçlendirilmesi ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Katılımcılar mevcut ve planlanan çalışmaları ele aldı.

KEMAH’TA KÖYLERE YÖNELİK HİZMET VE YATIRIMLAR DEĞERLENDİRİLDİ

KEMAH’TA KÖYLERE YÖNELİK HİZMET VE YATIRIMLAR DEĞERLENDİRİLDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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