Olayın gelişimi:

İstanbul Esenyurt Battalgazi Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde komşular arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre tartışma çıkan aile, tartıştıkları komşunun evinin önüne gelerek yerde buldukları taşları pencere ve camlarına fırlattı.

Taraflar arasında sözlü sataşma ve küfürleşme yaşanırken, aile üyelerinin tehdit ve hakaretlerde bulunduğu, karşı tarafı dışarıya çağırdığı belirtildi.

Görüntüler ve çevre müdahalesi:

Olay anına ilişkin görüntülerde çevredeki vatandaşların müdahale etmeye çalıştığı, ancak taş atmayı sürdüren kişilerin durmadığı görülüyor. Görüntülerde yaşanan gerilim ve çevredekilerin müdahale çabaları net şekilde kayda geçti.

Olayın seyri:

Taraflar arasındaki tartışmanın hangi nedenle başladığı henüz bilinmiyor. Olay sırasında yaralanma veya gözaltı bilgisi kaynak metinde yer almadı. Mevcut görüntüler, mahalledeki gerilim anlarını ve kısa sürede büyüyen çatışmayı belgeledi.

Yaşananlar, apartman ve site yaşamında komşuluk ilişkilerinin önemine işaret ederken, benzer olayların önlenmesi için mahalle sakinlerinin ve yetkililerin dikkatine dikkat çekiyor.

AİLE ÜYELERİ KOMŞUSUNUN EVİNİ TAŞLAYARAK, TEHDİT VE HAKARETLER SAVURDU