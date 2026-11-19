Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Z.A. isimli şahsın aracıyla uyuşturucu nakledeceği yönündeki bilgi üzerine takibe başladı. Takip sonucu durdurulan araçta yapılan aramada, paketlenmiş halde toplam 10 kilo 300 gram skunk ele geçirildi.

Operasyon sonrası süreç:

Aramada bulunan maddeler ve delillerin tespitiyle birlikte Z.A. gözaltına alındı ve karakola götürüldü. Olayla ilgili olarak jandarma tarafından adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında ele geçirilen uyuşturucu maddelerin muhafazası, olay yerinde yapılan incelemeler ve şüphelinin ifadelerinin alınmasına ilişkin işlemler sürüyor. Yetkililer, konuya ilişkin detaylı bilgi verme sürecinin soruşturmanın seyrine göre ilerleyeceğini bildirdi.

ŞANLIURFA'DA DURDURULAN ARAÇTA 10 KİLO 300 GRAM SKUNK MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ.