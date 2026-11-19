Karaman Urgan Mahallesi'nde inşaatta ölüm

Karaman'ın Urgan Mahallesi'nde bulunan kooperatif inşaatında çalışan kalıp ustası Habip Kopçal (61), çalıştığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Olayın detayları:

İş arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kopçal ağır yaralı olarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Başını beton zemine çarpan Kopçal için hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma ve inceleme:

Olay yeri inceleme ekipleri, inşaat alanında incelemelerde bulunarak olayla ilgili delil topladı. Polis ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

Yaşanan iş kazası, çalışma ortamlarında alınan önlemlerin ve iş sağlığı güvenliği uygulamalarının önemini bir kez daha ortaya koydu; soruşturmanın sonuçları ilgili kurumlarca değerlendirilecek.

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