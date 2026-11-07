Ev sahibi avantajını koruyamadı: Malatya Yeşilyurt ile Kırşehir 2-2 berabere

maç özeti:

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan TFF 3. Lig 3. Grup 10. hafta karşılaşmasında Malatya Yeşilyurt Spor ile Kırşehir Futbol Spor Kulübü 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekip maçın başında etkili oldu ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

goller ve dakikalar:

7. dakikada Aykut Sarıdoğan ile öne geçen Malatya, ikinci yarıda 48. dakikada Ozan Can Dursun ile eşitliği verdi. Kırşehir, 53. dakikada Mustafa Pınarcı ile tekrar üstünlüğü sağladı; ev sahibi ekip 64. dakikada Muhammed Enes Yılmaz ile skoru 2-2'ye taşıdı.

kalan dakikalar ve sonuç:

Kalan sürede başka gol olmayınca mücadele 2-2 sona erdi.

MALATYA YEŞİLYURT SPOR, KIRŞEHİR İLE BERABERE KALDI