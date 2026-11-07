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Küre Dağları'nda kar 10 santimetreyi geçti, sürücüleri köylüler kurtardı

Ulus ve Pınarbaşı sınırındaki köy yollarında 1000-1400 metre rakımda kar 10 santimetreyi aştı; hazırlıksız sürücülere ekipler ve köylüler yardım etti.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 16:29

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Küre Dağları'nda kar 10 santimetreyi geçti, sürücüleri köylüler kurtardı

Küre Dağları'nda kar ulaşımı etkiledi

Bartın’ın yüksek kesimlerinde dün geceden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı, Küre Dağları Milli Parkı sınırları içinde yer alan Ulus ilçesinin köy yollarında ulaşımı zorlaştırdı.

etkilenen bölgeler:

Yetkililer ve görgü tanıkları, Ulus ilçesi ile Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesi arasında kalan köy yollarında kar kalınlığının 10 santimetreyi aştığını belirtti. Bölgede rakımın 1000-1400 metre arasında olduğu ve yüksek kesimlerde etkili kar yağışının sürdüğü ifade edildi.

sürücülere müdahale:

Kar yağışına hazırlıksız yakalanan çok sayıda sürücü yolda kaldı. Yol güvenliğini sağlamak ve mahsur kalanlara ulaşmak için jandarma ve karla mücadele ekiplerinin yanı sıra bölge köylüleri de müdahale ederek yardım sağladı.

Olay yerinde görev yapan ekipler ile köylülerin çabası sayesinde araçlar güvenli bölgelere çekildi ve sürücülere destek verildi. Yetkililer, benzer koşullara hazırlıksız yakalanmamak için sürücülerin dikkatli olmaları ve zincir gibi önlemleri bulundurmalarının önemine dikkat çekti.

Kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı, yolda kalanların yardımına köylüler yetişti

Kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı, yolda kalanların yardımına köylüler yetişti

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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