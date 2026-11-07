Samsunspor ve Konyaspor 11. haftada temkinli başladı

maç özeti:
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan karşılaşmada Samsunspor ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk 15 dakikası, iki takımın karşılıklı denemelerine rağmen 0-0 devam etti.
ilk 15 dakikada öne çıkanlar:
Oyun başında iki ekip de temkinli bir başlangıç yaptı; savunma ve orta saha mücadelesi ön plandaydı. Henüz gol bulunmuyor ve tempo zaman zaman yükselse de skorda değişiklik olmadı.
maçın geri kalanı:
Karşılaşma devam ediyor; ilerleyen dakikalarda atakların artması ve pozisyonların çoğalması bekleniyor. Canlı skor 0-0 olarak sürüyor ve her iki takımın da istekli oyunla sonuca gitmeye çalışacağı öngörülüyor.
TRENDYOL SÜPER LİG'İN 11. HAFTASINDA SAMSUNSPOR, KONYASPOR'U AĞIRLIYOR. MÜCADELENİN İLK 15 DAKİKASI GOLSÜZ EŞİTLİKLE GEÇİLDİ.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!