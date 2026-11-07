Samsunspor ve Konyaspor 11. haftada temkinli başladı

maç özeti:

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan karşılaşmada Samsunspor ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk 15 dakikası, iki takımın karşılıklı denemelerine rağmen 0-0 devam etti.

ilk 15 dakikada öne çıkanlar:

Oyun başında iki ekip de temkinli bir başlangıç yaptı; savunma ve orta saha mücadelesi ön plandaydı. Henüz gol bulunmuyor ve tempo zaman zaman yükselse de skorda değişiklik olmadı.

maçın geri kalanı:

Karşılaşma devam ediyor; ilerleyen dakikalarda atakların artması ve pozisyonların çoğalması bekleniyor. Canlı skor 0-0 olarak sürüyor ve her iki takımın da istekli oyunla sonuca gitmeye çalışacağı öngörülüyor.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 11. HAFTASINDA SAMSUNSPOR, KONYASPOR'U AĞIRLIYOR. MÜCADELENİN İLK 15 DAKİKASI GOLSÜZ EŞİTLİKLE GEÇİLDİ.