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Samsunspor ve Konyaspor 11. haftada temkinli başladı

Trendyol Süper Lig 11. haftasında Samsunspor ile Konyaspor karşılaşıyor; maçın ilk 15 dakikası karşılıklı denemelerle golsüz eşitlikle geçti.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 16:26

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Samsunspor ve Konyaspor 11. haftada temkinli başladı

maç özeti:

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan karşılaşmada Samsunspor ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk 15 dakikası, iki takımın karşılıklı denemelerine rağmen 0-0 devam etti.

ilk 15 dakikada öne çıkanlar:

Oyun başında iki ekip de temkinli bir başlangıç yaptı; savunma ve orta saha mücadelesi ön plandaydı. Henüz gol bulunmuyor ve tempo zaman zaman yükselse de skorda değişiklik olmadı.

maçın geri kalanı:

Karşılaşma devam ediyor; ilerleyen dakikalarda atakların artması ve pozisyonların çoğalması bekleniyor. Canlı skor 0-0 olarak sürüyor ve her iki takımın da istekli oyunla sonuca gitmeye çalışacağı öngörülüyor.

TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 11. HAFTASINDA SAMSUNSPOR, KONYASPOR&#039;U AĞIRLIYOR. MÜCADELENİN İLK 15...

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 11. HAFTASINDA SAMSUNSPOR, KONYASPOR'U AĞIRLIYOR. MÜCADELENİN İLK 15 DAKİKASI GOLSÜZ EŞİTLİKLE GEÇİLDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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