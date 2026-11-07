Eyüpspor'da kayıp sonrası rota: puan zorunluluğu ve gençlere sınav

maç özeti:

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Eyüpspor, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda Kocaelispor'a 2-0 mağlup oldu. Ev sahibi ekip, maçın genelinde zaman zaman baskı kursa da gol yollarında etkili olamadı ve maçın kaderini belirleyen iki gol, takım savunmasındaki basit hatalardan geldi.

mustafa dalcı'nın değerlendirmesi:

Eyüpspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, maç sonu yaptığı açıklamada "Puan alamadığımız için üzgünüz. Ne olursa olsun puan veya puanlar almamız gereken bir süreçteyiz" ifadelerini kullandı. Dalcı, yenen gollerin çok basit olduğunu vurgulayarak, bu ligde ilk defa bu seviyede oynayan oyuncuların varlığının da maçın genel dengesi üzerinde etkili olduğunu belirtti.

ileriye dönük notlar:

Teknik heyet ikinci yarıya skoru yakalamak adına daha önde baskı yaparak başladıklarını ancak yakaladıkları bazı pozisyonları değerlendiremediklerini kaydetti. Dalcı, fırsatları değerlendirme ve maç içi mental dönüklük konularının öncelik kazanacağını, bu durumu göz önünde bulundurarak oynanacak diğer müsabakalara odaklanacaklarını söyledi. Maçtaki performans, hem bireysel hem de takım disiplini açısından iyileştirilmesi gereken alanları ortaya koydu.

EYÜPSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ MUSTAFA DALCI, KOCAELİSPOR MAÇININ ARDINDAN YAPTIĞI AÇIKLAMADA, "NE OLURSA OLSUN PUAN VEYA PUANLAR ALMAMIZ GEREKEN BİR SÜREÇTEYİZ" DEDİ.