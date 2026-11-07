Dolar 50,1343 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,14 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Eyüpspor'da kayıp sonrası rota: puan zorunluluğu ve gençlere sınav

Teknik direktör Mustafa Dalcı, Kocaelispor mağlubiyeti sonrası takımı değerlendirdi: puan zorunluluğu, basit goller ve üç genç oyuncunun sınavı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 16:26

GÜNCELLEME: 07 Kasım 2026 - 16:29

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Eyüpspor'da kayıp sonrası rota: puan zorunluluğu ve gençlere sınav

maç özeti:

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Eyüpspor, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda Kocaelispor'a 2-0 mağlup oldu. Ev sahibi ekip, maçın genelinde zaman zaman baskı kursa da gol yollarında etkili olamadı ve maçın kaderini belirleyen iki gol, takım savunmasındaki basit hatalardan geldi.

mustafa dalcı'nın değerlendirmesi:

Eyüpspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, maç sonu yaptığı açıklamada "Puan alamadığımız için üzgünüz. Ne olursa olsun puan veya puanlar almamız gereken bir süreçteyiz" ifadelerini kullandı. Dalcı, yenen gollerin çok basit olduğunu vurgulayarak, bu ligde ilk defa bu seviyede oynayan oyuncuların varlığının da maçın genel dengesi üzerinde etkili olduğunu belirtti.

ileriye dönük notlar:

Teknik heyet ikinci yarıya skoru yakalamak adına daha önde baskı yaparak başladıklarını ancak yakaladıkları bazı pozisyonları değerlendiremediklerini kaydetti. Dalcı, fırsatları değerlendirme ve maç içi mental dönüklük konularının öncelik kazanacağını, bu durumu göz önünde bulundurarak oynanacak diğer müsabakalara odaklanacaklarını söyledi. Maçtaki performans, hem bireysel hem de takım disiplini açısından iyileştirilmesi gereken alanları ortaya koydu.

EYÜPSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ MUSTAFA DALCI, KOCAELİSPOR MAÇININ ARDINDAN YAPTIĞI AÇIKLAMADA, &quot;NE...

EYÜPSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ MUSTAFA DALCI, KOCAELİSPOR MAÇININ ARDINDAN YAPTIĞI AÇIKLAMADA, "NE OLURSA OLSUN PUAN VEYA PUANLAR ALMAMIZ GEREKEN BİR SÜREÇTEYİZ" DEDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Fenerbahçe Çorum'a geldi, taraftarlar meşalelerle karşıladı
images

Senoz Vadisi'nde SKIL enduro ve ATV şampiyonası ilk gün heyecanı
images

Kepez'te otodrag heyecanı: Türkiye şampiyonası 4. ayak başladı
images

Samsunspor Sekongo'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Fenerbahçe Çorum'a geldi, taraftarlar meşalelerle karşıladı

Lefkoşa'da savunma ve dayanışma vurgusu: Bayraktaroğlu ile Üstel buluştu

Çivril'de yamaç paraşütü kalkışında düşüş: 1 kişi yaralandı

Senoz Vadisi'nde SKIL enduro ve ATV şampiyonası ilk gün heyecanı

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Karabük'te eğitimde iş birliği öne çıktı: EDEP koordinasyon toplantısı yol haritasını belirledi

Gençlerin sahadaki gücü Lefke'de öne çıktı