Kocaelispor'da Selçuk İnan: disiplin ve mücadele galibiyeti getirdi

Maçın özeti:

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Kocaelispor, deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederek milli araya galibiyetle girdi. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan takımının sahadaki duruşunu ve mücadelesini övdü.

Maçın gidişatı:

İnan, rakibin son dönemde yakaladığı çıkışı ve oyuna koyacağı agresifliği önceden öngördüklerini belirterek maça iyi hazırlandıklarını söyledi. Teknik adam ilk yarı için "İlk yarı neredeyse hatasız oynadık ve genel anlamda maçı çok istedik" değerlendirmesini yaptı. Bu bölümde takımın organizasyonu ve disiplinli savunması maçın kaderini belirleyen unsurlar arasında yer aldı.

İkinci yarıda ritmi biraz düşürüp daha kontrollü oyun tercih ettiklerini aktaran İnan, "Oyunun tamamını ele aldığımızdan dolayı memnunum. İkinci yarı ofansif olamasak da rakibe fırsat vermedik" dedi. Teknik direktör, takımın henüz tüm maçı domine edecek güçte olmadığını ancak "iyi bir mücadele ve duruş ile maçı kazanmasını bildik" diyerek oyuncuların performansını değerlendirdi.

Milli ara ve Serhat Öztaşdelen'in daveti:

İnan, yaklaşan milli arayı verimli geçirmek istediklerini ifade etti. Önceki milli aranın 21 gün sürdüğünü, bu sefer daha klasik sürelerin uygulanacağını söyleyen İnan, teknik ekiplerin bu periyotlara uymak zorunda olduğunu belirtti ve "Motivasyon açısından bizi düşürecek bir durum yok" diye ekledi.

Son olarak, milli davet alan kaleci Serhat Öztaşdelen'i tebrik eden Selçuk İnan, bu gelişmenin kulüp adına gurur verici olduğunu vurguladı. Serhat için "Çok çalıştı, istedi ve hayaline kavuştu. İyi bir karakter, onunla gurur duyuyorum" ifadelerini kullanan İnan, milli takımda kalıcı olmanın önemine dikkat çekti ve "İnşallah milli takımımızı yıllarca gururla temsil eder" temennisinde bulundu.

KOCAELİSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ SELÇUK İNAN, EYÜPSPOR MAÇI SONRASI YAPTIĞI AÇIKLAMADA; "İYİ BİR MÜCADELE VE DURUŞ İLE MAÇI KAZANMASINI BİLDİK" DEDİ.