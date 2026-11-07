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Trabzonspor Alanya'ya kadro sıkıntısıyla gitti: 8 isim yok

Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanına sakatlıklar ve antrenman eksiği nedeniyle 8 eksikle gitti; Onana ve Paul Onuachu kafilede yer aldı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 16:28

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Trabzonspor Alanya'ya kadro sıkıntısıyla gitti: 8 isim yok

hazırlık süreci ve eksikler:

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde saat 13.00'te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan taktik antrenmanla ekip son provasını gerçekleştirdi.

Maça giderken kadro sıkıntısı yaşayan bordo-mavililer, sakatlıklar ve antrenman eksiği nedeniyle önemli isimlerden yoksun. Sakatlıkları nedeniyle Cihan Çanak, Aral Şimşir, Tim Jabol-Folcarelli, Ruslan Malinovskyi, Franculino Dju, Arseniy Batagov ve Okay Yokuşlu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca antrenman eksiği bulunan Onuralp Çevikkan da kadroda yer almadı.

kafiledeki isimler:

Trabzonspor’un 20 kişilik Alanya kafilesinde şu isimler yer alıyor: Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Chibuike Nwaiwu, Stefan Savic, Cenk Özkacar, Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç, Sidny Lopes Cabral, Wagner Pina, Fabinho, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Ernest Muçi, Metehan Mimaroğlu, Mohamed Salah, Noah Saviolo, Umut Nayir, Ali Habeşoğlu ve Paul Onuachu.

TRABZONSPOR, TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 11. HAFTASINDA DEPLASMANDA OYNAYACAĞI ALANYASPOR MAÇININ...

TRABZONSPOR, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 11. HAFTASINDA DEPLASMANDA OYNAYACAĞI ALANYASPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI. BORDO-MAVİLİLER, ALANYA'YA 8 EKSİKLE GİTTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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