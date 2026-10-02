Ev ziyaretinde sıcak sohbet: vali Sözer Necibe ve Salim Göl çiftinin taleplerini dinledi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Osmangazi Mahallesi'nde ikamet eden Necibe ve Salim Göl çiftinin evine konuk oldu. Ziyarette, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yusuf Şinay hazır bulundu.

Ziyarette neler konuşuldu:

Göl çiftinin günlük yaşamı ve talepleri dinlendi; ihtiyaçları not edildi ve aileyle sıcak bir sohbet gerçekleştirildi. Yetkililer, mevcut destek imkânları hakkında bilgi vererek çiftin beklentilerini aldı.

Valinin mesajı:

Vali Sözer, ziyaret sırasında yaşlıların toplum için önemli bir değer olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Büyüklerimizin her zaman yanında olmak, onların talep ve ihtiyaçlarını dinlemek bizim için büyük önem taşıyor. Devletimizin imkânlarıyla tüm yaşlılarımızın ve ailelerinin her daim yanında olmaya devam edeceğiz." Ayrıca, çiftin sağlıklı ve huzurlu bir ömür sürmelerini diledi.

VALİ SÖZER, YAŞLI ÇİFTİN EVİNE KONUK OLDU