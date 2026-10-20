Dolar 49,5420 -0,04%
Euro 55,6704 +0,15%
Bist 11.622,69 +1,68%
Altın Gram 6.591,69 -0,52%
EUR/USD 1,1227 +0,09%
Brent Petrol 111,27 +1,57%
--°

evde baktığı yaşlı kadının parasını kendi hesabına aktaran bakıcı tutuklandı

Samsun Atakum'da 6 aydır baktığı 86 yaşındaki kadının hesabından 78 bin lira kendi adına aktaran bakıcı tutuklandı; evde 240 bin liralık altın kayıp.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 13:42

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

evde baktığı yaşlı kadının parasını kendi hesabına aktaran bakıcı tutuklandı

evde baktığı yaşlı kadının hesabından para aktaran bakıcı tutuklandı

Samsun’un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’nde yaklaşık 6 aydır bir evde bakıcı olarak çalışan D.B. (27), evde bakımını üstlendiği 86 yaşındaki yatalak M.Ç. ile onun kızı S.G. (60) hakkında başlatılan soruşturma sonrası tutuklandı.

olayın detayları:

Edinilen bilgiye göre, bakıcının yürüten soruşturmada, M.Ç. adına kayıtlı banka hesabından kendi hesabına toplam 78 bin lira havale yaptığı belirlendi. Soruşturma sırasında ayrıca evde bulunan ve değerinin yaklaşık 240 bin lira olduğu belirtilen altınların kaybolduğu tespit edildi. Olay, yaşlı kadınların şikâyeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturulmaya başlandı.

soruşturma ve tutuklama:

Gözaltına alınan D.B., emniyetteki ifadesinde banka hesabına para aktardığını kabul etti ancak parayı icra borçları nedeniyle kendi hesabına çektiğini, daha sonra borçlusunun hesabına gönderdiğini öne sürdü. Altınların kendisi tarafından çalınmadığını savunan zanlı, işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Mahkemece tutuklanan D.B., Çarşamba Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma ve kayıp altınların akıbetine ilişkin çalışmalar polis tarafından sürdürülüyor.

Baktığı yaşlı kadının hesabından kendi hesabına 78 bin lira aktaran kadın tutuklandı

Baktığı yaşlı kadının hesabından kendi hesabına 78 bin lira aktaran kadın tutuklandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İlkadım'da birlikte içen iki kişinin kavgasında tabanca ve 5 fişek ele geçirildi
images

Kilis'te yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen iki şüpheli tutuklandı
images

Kozcağız'da köprü üstünde bulunan kuaförün ölümü soruşturuluyor
images

Bornova'da ev baskınında binlerce uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Pursaklar'da muhtarlarla yerel gündem masaya yatırıldı

İlkadım'da birlikte içen iki kişinin kavgasında tabanca ve 5 fişek ele geçirildi

Bişkek görüşmesinde net duruş: KKTC haklarından vazgeçmeyecek

Şanlıurfa Kurtuluş Müzesi restorasyonun ardından yeniden ziyarete açıldı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi