evde baktığı yaşlı kadının parasını kendi hesabına aktaran bakıcı tutuklandı

evde baktığı yaşlı kadının hesabından para aktaran bakıcı tutuklandı

Samsun’un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’nde yaklaşık 6 aydır bir evde bakıcı olarak çalışan D.B. (27), evde bakımını üstlendiği 86 yaşındaki yatalak M.Ç. ile onun kızı S.G. (60) hakkında başlatılan soruşturma sonrası tutuklandı.

olayın detayları:

Edinilen bilgiye göre, bakıcının yürüten soruşturmada, M.Ç. adına kayıtlı banka hesabından kendi hesabına toplam 78 bin lira havale yaptığı belirlendi. Soruşturma sırasında ayrıca evde bulunan ve değerinin yaklaşık 240 bin lira olduğu belirtilen altınların kaybolduğu tespit edildi. Olay, yaşlı kadınların şikâyeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturulmaya başlandı.

soruşturma ve tutuklama:

Gözaltına alınan D.B., emniyetteki ifadesinde banka hesabına para aktardığını kabul etti ancak parayı icra borçları nedeniyle kendi hesabına çektiğini, daha sonra borçlusunun hesabına gönderdiğini öne sürdü. Altınların kendisi tarafından çalınmadığını savunan zanlı, işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Mahkemece tutuklanan D.B., Çarşamba Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma ve kayıp altınların akıbetine ilişkin çalışmalar polis tarafından sürdürülüyor.

Baktığı yaşlı kadının hesabından kendi hesabına 78 bin lira aktaran kadın tutuklandı