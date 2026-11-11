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Evde tenekede ateş yakarken karbonmonoksitten zehirlendiler

Şanlıurfa Eyyübiye Kendirci Mahallesi'ndeki tek katlı evde yağ tenekesinde ateş yakan E.S. (48) ile kızı M.S. (13) karbonmonoksitten zehirlendi; anne ağır, çocuk iyi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 10:51

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Evde tenekede ateş yakarken karbonmonoksitten zehirlendiler

Evde tenekede ateş yakarken karbonmonoksitten zehirlendiler

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Kendirci Mahallesi’nde, ısınmak amacıyla kullanılan yağ tenekesindeki ateş sonucu iki kişi karbonmonoksit gazından etkilendi. Olayda anne E.S. (48) ile kızı M.S. (13) bulunuyordu.

olayın gelişimi:

Olay, aile bireylerinin tek katlı müstakil evlerinde meydana geldi. Bir süre sonra odanın dumanla dolması üzerine yakınlarının ihbarı yapıldı ve bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalede anne ve kızı ambulansta ilk müdahale sonrası hastaneye sevk edildi.

tedavi ve inceleme:

Her iki yaralı ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan annenin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Yetkililer, benzer zehirlenmelerin önlenmesi için kapalı alanlarda uygun havalandırma ve güvenli ısınma yöntemlerinin önemine dikkat çekti.

KARBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENEN ANNE VE KIZI HASTANEYE KALDIRILDI

KARBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENEN ANNE VE KIZI HASTANEYE KALDIRILDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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