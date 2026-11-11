Denizli'de Atatürk için Türk müziğiyle duygusal anma gecesi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yıl dönümünde Denizli'de düzenlenen özel bir konserle anıldı. Gün boyu süren resmi törenlerin ardından sahne alan etkinlik, kent halkına duygulu anlar yaşattı.

konserin düzeni ve repertuarı:

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen program, Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Müziği Korosu tarafından sunuldu. DBB Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda sahneye çıkan koro, Şef Ahmet Nuri Çağdaş yönetiminde, Atatürk'ün hayattayken dinlemekten hoşlandığı ve Türk sanat müziğinin seçkin eserlerinden oluşan bir repertuarı icra etti. Her eser salonu dolduran vatandaşlar tarafından ilgiyle dinlendi ve dinleyenlerde derin bir etki bıraktı.

tema ve kapanış anı:

Etkinlik, Unutmadım Seni Ben, Her Zaman Kalbimdesin temasıyla gerçekleştirildi ve konser boyunca anma duygusu ön plandaydı. Denizli halkının yoğun ilgisiyle geçen gecenin sonunda, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım, koroyu yöneten Şef Ahmet Nuri Çağdaş'a çiçek takdim ederek emeğe teşekkür etti. Organizasyon, Atatürk'e duyulan bağlılık ve vefayı müzikle ifade eden bir buluşma olarak değerlendirildi.

Gece, resmi anma programlarıyla başlayan anma gününün kültürel bir devamı niteliğindeydi; katılımcılar sanatla anmanın ortak duygusunu paylaştı ve konser, şehirdeki anma etkinlikleri arasında özel bir yere sahip oldu.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, EBEDİYETE İNTİKALİNİN 88. YIL DÖNÜMÜNDE DENİZLİ’DE DÜZENLENEN ANLAMLI BİR KONSERLE ANILDI. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONSERVATUVARI TÜRK MÜZİĞİ KOROSU TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN "UNUTMADIM SENİ BEN, HER ZAMAN KALBİMDESİN" PROGRAMI, SANATSEVERLERE DUYGU DOLU ANLAR YAŞATTI.