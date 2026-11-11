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Islak yolda kayan motosikletin yardımına yoldan geçen doktor koştu

Bolu'da ıslak yolda kayan motosikletin SUV ile çarpışmasında yaralanan sürücüye, Doktor Muas Sefkan İşlek olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 10:56

GÜNCELLEME: 11 Kasım 2026 - 11:06

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Islak yolda kayan motosikletin yardımına yoldan geçen doktor koştu

Kaza ve müdahale

Dün gece saatlerinde Bolu Karamanlı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen kazada, E.C.G. idaresindeki 34 KRA 007 plakalı motosiklet, ıslak zeminde kayarak B.K. yönetimindeki 14 BK 788 plakalı SUV tipi araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

Olay yerinde ilk müdahale

Kaza anında olay yerinden geçen Doktor Muas Sefkan İşlek, yaralı sürücünün yardımına koştu ve sağlık ekipleri gelene kadar ilk müdahaleyi yaptı. Doktor İşlek, müdahalesi sırasında yaralının başından ayrılmadı.

Sağlık ekipleri ve soruşturma

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü alarak Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

BOLU’DA MOTOSİKLET İLE SUV TİPİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA YARALANAN MOTOSİKLET...

BOLU’DA MOTOSİKLET İLE SUV TİPİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA YARALANAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE, OLAY YERİNDEN GEÇEN DOKTOR İLK MÜDAHALEYİ YAPTI. DOKTOR, SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE ULAŞANA KADAR YARALI SÜRÜCÜNÜN BAŞINDAN AYRILMADI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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