Kemalpaşa'da villada kurulan imalathaneye baskın: 74 kilo metamfetamin ele geçirildi

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri uyuşturucu imalatı ve dönüşümünde kullanıldığı tespit edilen villanın adresini belirledi ve adrese operasyon düzenledi.

operasyonun detayları:

Villada yürütülen aramalarda 70 kilo 350 gram sıvı metamfetamin ile 4 kilo 50 gram katı metamfetamin ele geçirildi. Toplamda yaklaşık 74 kilo metamfetamin miktarı olduğu belirtildi. Ayrıca imalat ve dönüşümde kullanıldığı değerlendirilen çeşitli materyallere de el konuldu.

gözaltılar ve işlemler:

Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

OPERASYONDA 74 KİLO METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ