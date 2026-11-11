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Kemalpaşa'da villada kurulan imalathaneye baskın: 74 kilo metamfetamin ele geçirildi

Kemalpaşa'daki villaya yapılan baskında 70.350 gram sıvı ve 4.050 gram katı olmak üzere toplam 74 kilo metamfetamin ile imalat malzemeleri ele geçirildi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 10:54

GÜNCELLEME: 11 Kasım 2026 - 10:56

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kemalpaşa'da villada kurulan imalathaneye baskın: 74 kilo metamfetamin ele geçirildi

Kemalpaşa'da villada kurulan imalathaneye baskın: 74 kilo metamfetamin ele geçirildi

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri uyuşturucu imalatı ve dönüşümünde kullanıldığı tespit edilen villanın adresini belirledi ve adrese operasyon düzenledi.

operasyonun detayları:

Villada yürütülen aramalarda 70 kilo 350 gram sıvı metamfetamin ile 4 kilo 50 gram katı metamfetamin ele geçirildi. Toplamda yaklaşık 74 kilo metamfetamin miktarı olduğu belirtildi. Ayrıca imalat ve dönüşümde kullanıldığı değerlendirilen çeşitli materyallere de el konuldu.

gözaltılar ve işlemler:

Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

OPERASYONDA 74 KİLO METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

OPERASYONDA 74 KİLO METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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