Atatürk Üniversitesi’nden yeşil üretim hamlesi: sağlıkta enerji verimliliği ve yerli hammadde vurgusu

Atatürk Üniversitesi, COP31'de sağlık sektöründe sürdürülebilirliği anlattı

Türkiye ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamındaki Sağlık Bakanlığı oturumunda konuşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, sağlık tesislerinde yenilenebilir enerji uygulamaları, enerji verimliliği ve ilaç üretiminde yeşil dönüşümün stratejik önemine dikkat çekti. Sağlık sektörüyle iklim krizi arasındaki bağlantıya vurgu yapan Hacımüftüoğlu, ilaç hammaddesi üretiminin yüksek enerji ihtiyacı nedeniyle yeşil dönüşümün hem çevresel hem de ulusal güvenlik açısından kritik olduğunu belirtti.

Yerli ilaç hammaddesi çalışmaları ve üretim hedefleri:

Atatürk Üniversitesi bünyesindeki İlaç, Aşı ve Biyoteknoloji Enstitüsü tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin detay veren Hacımüftüoğlu, enstitüde 11 araştırma grubunda görev yapan 88 bilim insanı ile 100 stratejik ilaç hammaddesinin yerli üretimi için sürdürülen projelerin altını çizdi. Yaklaşık bir yıllık çalışma sonucunda üç kritik ilacın hammadde üretiminin tamamlandığını açıkladı.

Hacımüftüoğlu, üretim altyapısının güçlendirilmesine yönelik somut adımları da paylaştı: Sabiha Gökçen Havalimanı'na 10 dakika mesafedeki Şekerpınar İlaç Hammadde Üretim Merkezinin yeşil üretim altyapısına dönüştürülmesi hedefleniyor. Ayrıca Erzurum kampüsünde, EVYAP desteğiyle enerji verimliliği esas alınarak yeni bir İlaç Hammadde Merkezi kurulacağı bilgisini verdi. Yenilenebilir enerjinin ilaç üretiminde uygulanabilir olduğunu ancak kesintisiz enerji ihtiyacı nedeniyle verimlilik, enerji depolama ve hibrit sistemlerin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Enerji yatırımları ve üniversitenin sürdürülebilirlik başarıları:

Üniversitenin kampüsünde yürütülen enerji yatırımlarına da değinen Hacımüftüoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı projesi kapsamında kurulan 2 megavat gücünde, 3.744 panelden oluşan güneş enerjisi santralinin yıllık elektrik tüketiminin yaklaşık %13,5'ini karşılamasının ve yılda yaklaşık 2.300 ton karbondioksit salımını önlemesinin hedeflendiğini belirtti.

Bunun yanı sıra sıfır atık uygulamaları, atık yönetimi, elektronik cihazların yeniden kullanımı ve yağmur suyu hasadı gibi çalışmaların sürdüğünü bildiren rektör, üniversitenin uluslararası sıralamalardaki yükselişine dikkat çekti. Atatürk Üniversitesi, UI GreenMetric 2026 sıralamasında dünya genelinde 2.016 üniversite arasında 157'nci sıraya yükselmiş ve son iki yılda 89 basamak ilerleme kaydetmiştir. Ayrıca Times Higher Education Sürdürülebilirlik Etki Değerlendirmesinde 'Erişilebilir ve Temiz Enerji' alanında dünya üçüncüsü olma başarısını elde ettiğini aktardı.

Bilimsel araştırmaların üretime dönüştürülmesinin önemine vurgu yapan Hacımüftüoğlu, üniversitenin Farmakoloji, Toksikoloji ve Eczacılık alanında dünya sıralamasında 207'ncilikten 80'inciliğe yükseldiğini ve sağlık odaklı yapay zekâ teknolojilerinde 18 patentle üniversiteler arasında ilk sırada yer aldığını ifade etti.

Rektör, kamu, sanayi ve üniversite iş birliğiyle yeşil ilaç üretiminin mümkün olduğunu belirterek, Atatürk Üniversitesi'nin bilimsel altyapısını, üretim kapasitesini ve araştırmacı birikimini yerli ve çevre dostu ilaç üretimi hedefi doğrultusunda paydaşlarla buluşturmaya hazır olduğunu kaydetti.

"Bozkırda orman yetiştirebilen bir irade, ilaçta yeşil üretimi de başaracaktır. Yeter ki bilgiyi laboratuvarda bırakmayalım. Onu üretim bandına, oradan hastanın eline ve gezegenimizin geleceğine ulaştıralım."

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET HACIMÜFTÜOĞLU, COP31 KAPSAMINDA SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN “SAĞLIK TESİSLERİNDE YEŞİL ENERJİ: YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÇÖZÜMLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ” BAŞLIKLI PROGRAMDA KONUŞMACI OLARAK YER ALDI.