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kazada yaralının başından ayrılmayan doktorun müdahalesi

Bolu'da motosiklet ile SUV tipi aracın çarpıştığı kazada doktor Muas Sefkan İşlek, yaralının başından ayrılmayıp olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 10:52

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EDİTÖR: Burcu Kaya

kazada yaralının başından ayrılmayan doktorun müdahalesi

kaza ayrıntıları:

Kaza, dün gece saatlerinde Karamanlı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.C.G. idaresindeki 34 KRA 007 plakalı motosiklet, yolun ıslak olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kaymaya başladı. Kontrolden çıkan motosiklet, kavşak üzerinde B.K. yönetimindeki 14 BK 788 plakalı SUV tipi araca çarparak durdu.

doktorun müdahalesi:

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan ve yerinden kalkamayan motosiklet sürücüsünün yardımına, o sırada yoldan geçen Doktor Muas Sefkan İşlek koştu. Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yapan doktor, sağlık ekipleri gelene kadar yaralının başından ayrılmadı ve müdahalesini sürdürdü.

müdahale sonrası ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralı motosiklet sürücüsünü Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırdı. Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Kazanın ortasında doktor müdahalesi: Yaralının başından bir an olsun ayrılmadı

Kazanın ortasında doktor müdahalesi: Yaralının başından bir an olsun ayrılmadı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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