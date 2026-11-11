Dolar 50,1520 -0,13%
Euro 55,9776 -0,22%
Bist 11.791,39 +1,11%
Altın Gram 6.537,73 +0,61%
EUR/USD 1,1140 -0,25%
Brent Petrol 92,70 +1,32%
--°

Ümraniye’de metro şantiyesinde devrilen vinç bariyerlere asılı kaldı

Ümraniye Elmalıkent Caddesi'ndeki İBB Ümraniye Karabekir-Göztepe metro şantiyesinde vinç devrildi; can kaybı yok, vinç korkuluklar kesilerek çıkarıldı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 10:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Ümraniye’de metro şantiyesinde devrilen vinç bariyerlere asılı kaldı

Ümraniye’de metro şantiyesinde devrilen vinç bariyerlere asılı kaldı

Olay, saat 09.30 sıralarında Ümraniye Elmalıkent Caddesi üzerinde meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapımı süren Ümraniye Karabekir-Göztepe metro hattı çalışma alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle vinç devrildi ve bariyerlerin üzerine sıkıştı.

Kurtarma ve müdahale:

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, devrilen vincin sıkıştığı bölgeden güvenli şekilde çıkarılması için çalışma başlattı. Yapılan müdahalede kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı tespit edildi.

Çıkarma işlemi ve trafik etkisi:

Devrilen vinç, bariyer ve korkuluklara sıkıştığı için ekipler korkulukları keserek vincin sıkıştığı yerden çıkarılmasını sağladı. Olay, bölgede kısa süreli trafik yoğunluğuna neden oldu; çalışmaların ardından trafik normale döndü.

İlgili birimler, olayın nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı. Yetkililer, soruşturma tamamlanana dek olayla ilgili değerlendirmelerin süreceğini bildirdi.

Ümraniye&#039;de İBB&#039;ye ait metro inşaatında vinç devrildi

Ümraniye'de İBB'ye ait metro inşaatında vinç devrildi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çanakkale'de Lapseki ilçesinde kaçak makaron operasyonu
images

Büyükçekmece açıklarında arıza: PERFECT kuru yük gemisi Ambarlı Demir Sahası'na...
images

Erzincan'da ekim trafik denetimlerinde sıkı uygulama: binlerce araç kontrol edil...
images

Konya’da kış hazırlığı: ticari araçların lastikleri tek tek ölçüldü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Büyükçekmece açıklarında arıza: PERFECT kuru yük gemisi Ambarlı Demir Sahası'na çekildi

Elazığ'da 20 bin fidanla gelecek için ağaçlandırma seferberliği

Çarşamba'da kirazlık çay yeşerdi: 200 fidan toprağa verildi

İklim krizi sağlık sınavı: enfeksiyonlardan göçe ve gıda güvenliğine genişleyen tehdit

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Statta birlik ve umut için adak kurbanı kesildi

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi