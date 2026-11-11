Ümraniye’de metro şantiyesinde devrilen vinç bariyerlere asılı kaldı

Olay, saat 09.30 sıralarında Ümraniye Elmalıkent Caddesi üzerinde meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapımı süren Ümraniye Karabekir-Göztepe metro hattı çalışma alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle vinç devrildi ve bariyerlerin üzerine sıkıştı.

Kurtarma ve müdahale:

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, devrilen vincin sıkıştığı bölgeden güvenli şekilde çıkarılması için çalışma başlattı. Yapılan müdahalede kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı tespit edildi.

Çıkarma işlemi ve trafik etkisi:

Devrilen vinç, bariyer ve korkuluklara sıkıştığı için ekipler korkulukları keserek vincin sıkıştığı yerden çıkarılmasını sağladı. Olay, bölgede kısa süreli trafik yoğunluğuna neden oldu; çalışmaların ardından trafik normale döndü.

İlgili birimler, olayın nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı. Yetkililer, soruşturma tamamlanana dek olayla ilgili değerlendirmelerin süreceğini bildirdi.

Ümraniye'de İBB'ye ait metro inşaatında vinç devrildi