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Evin her köşesi davul zurna: Koçarlı'nın mirasçıları

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Tosun ailesi, baba Erman ile oğulları Özcan ve Miraç ile 25 yıldır davul-zurna geleneğini sürdürüp geçimlerini sağlıyor.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 12:49

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Evin her köşesi davul zurna: Koçarlı'nın mirasçıları

Evin her köşesi davul zurna: Koçarlı'nın mirasçıları

Aydın'ın Koçarlı ilçesi Şenköy Mahallesi'nde yaşayan Tosun ailesinin evi, gündelik yaşam ile düğün eğlencelerinin ritmini bir arada taşıyor. 43 yaşındaki Erman Tosun ile oğulları 18 yaşındaki Özcan ve 14 yaşındaki Miraç günlerinin büyük bölümünü davul ve zurna çalarak geçiriyor; hem mesleklerini icra ediyor hem de kuşaktan kuşağa uzanan bir geleneği yaşatıyorlar.

Meslek ailenin yaşam biçimi oldu:

Erman Tosun, yaklaşık 25 yıldır davul ve zurna çalarak geçimini sağlıyor. Çocuklukta çevresindeki müzisyenlerden öğrendiklerini zamanla mesleğe dönüştürdüğünü söyleyen Erman, oğullarını da kendi yanında yetiştirdiğini belirtiyor. Aile, düğün, sünnet, asker eğlencesi ve kına gibi organizasyonlara birlikte gidiyor; boş vakitlerinde evde prova yapıyorlar. Davul ve zurna, onlar için sadece bir enstrüman değil, aynı zamanda geçim kaynağı ve kimlik unsuruna dönüşmüş durumda.

Zorluklar, ritimle örtüşüyor:

Tosun ailesi, mesleğin gerektirdiği fedakârlıkları da açıkça anlatıyor. Erman Tosun, yakınlarının vefat ettiği günlerde bile düğünleri bitirmeden dönemediklerini vurguluyor: "Düğünü bitirmeden dönemezsin, bu işi yapmak istiyorsan bu gibi durumları kabulleneceksin." Mesleğin duygusal ağırlığı, özellikle kişisel acılarla çakıştığında belirginleşiyor; aile fertleri cenaze, hastalık gibi durumlarda hislerini bastırıp görevlerini sürdürmek zorunda kalıyor.

İşi severek yapmanın güçlükleri hafiflettiğini söyleyen Erman, kabiliyetin ve isteğin önemine dikkat çekiyor: "İşi sevmeyen insana her iş zor gelir. Bir enstrüman çalarken de hiçbir şey düşünemezsin. Kafanın sadece müzikte olması lazım." Aile üçüncü bir kişi olarak gittikleri işlerde zaman zaman iki kişi daha alarak kalabalık bir ekip halinde de çalışabiliyor.

Genç kuşak ve gelecek planları:

On yıldır babasının yanında çalan Özcan Tosun, ekim ayında nişanlanmayı planlıyor. Özcan, meslekten elde ettiği gelirle ailesini geçindirebileceğine inandığını belirtiyor: "Bu işten kazandığımla çok rahat ailemi geçindirebilirim." Babası ve kardeşiyle aynı çatı altında çalışmanın, uyum ve performans açısından avantaj sağladığını da vurguluyor: "Ailecek kafile yapıyoruz, çünkü hepimiz birbirimizi daha iyi anlıyoruz. Birbirimizi tamamlıyoruz."

Ailenin en küçüğü 14 yaşındaki Miraç ise çocuk yaşta başladığı mesleği sürdürmek istediğini söylüyor. Babasından öğrendiği teknikleri evde sürekli pekiştirdiklerini, birlikte çalmanın hem uyumu hem de özgüveni artırdığını ifade ediyor: "Evde de sürekli çalışıyoruz. Birlikte çaldığımız zaman birbirimizi daha iyi öğreniyoruz."

Tosun ailesi için davul ve zurna, hem eğlencenin hem de günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası. Günün ritmiyle evin ritmi iç içe geçerken, aile hem kendi geçimini sağlıyor hem de etraflarındaki insanların mutlu anlarına ortak oluyor.

AYDIN&#039;IN KOÇARLI İLÇESİNDE YAŞAYAN TOSUN AİLESİNİN EVİ, ADETA BİR KONSERVATUVARI ANDIRIYOR. BABA...

AYDIN'IN KOÇARLI İLÇESİNDE YAŞAYAN TOSUN AİLESİNİN EVİ, ADETA BİR KONSERVATUVARI ANDIRIYOR. BABA ERMAN TOSUN İLE İKİ OĞLU ÖZCAN VE MİRAÇ, HER GÜN DAVUL VE ZURNALARIYLA BİRLİKTE ÇALIŞARAK BİR YANDAN EKMEKLERİNİ KAZANDIKLARI MESLEĞİ İCRA EDİYOR, BİR YANDAN DA BABADAN OĞULLARA UZANAN MİRASI YAŞATIYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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