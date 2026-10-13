Evin merdiven altından çıkarılan 2 metrelik kara yılan Manavgat'ta doğaya salındı

Evin girişindeki yılan doğal yaşam alanına bırakıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Kızılağaç Mahallesi Yemişlisu mevkiinde bir evin girişinde, merdiven altında 2 metreden uzun bir kara yılan görüldü. Olay, çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi sonucu yetkililere bildirildi.

Müdahale ve yakalama:

İhbar üzerine çağrıya yanıt veren 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri durumu Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne iletti. Adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ekipleri, yılanı kısa sürede yakalayarak özel yılan torbasına koydu ve kontrol altında güvenli şekilde taşıdı.

Bırakılma ve güvenlik önlemi:

Kontrollü olarak alınan kara yılan, itfaiye görevlileri tarafından insanların sık uğramadığı ormanlık bir alana götürülerek doğal yaşam alanına bırakıldı.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE BİR EVİN GİRİŞİNDEKİ MERDİVEN ALTINDA BULUNAN 2 METREDEN UZUN KARA YILAN, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANARAK DOĞAYA SALINDI.