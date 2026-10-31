eczacıbaşı peron istanbul 29 ekimde manisa büyükşehir'i ağırlıyor

maç öncesi beklenti ve hazırlıklar:

Eczacıbaşı Peron İstanbul, Vodafone Sultanlar Ligi 6. haftasında yarın Manisa Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek. Ev sahibi ekip karşılaşma hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor ve günü tek idmanla tamamlayacak.

Kulüp, tribün atmosferini hareketlendiren maç konseptleriyle tanınıyor; bu maçta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu sahaya taşınacak ve taraftarların tribünleri kırmızıya boyaması bekleniyor. Takımın maskotu Tiger maç boyunca heyecana ortak olacak.

sembolik para atışı ve kulübün tarihi:

60. yılını kutlayan Eczacıbaşı Spor Kulübü, geçen sezondan beri sürdürdüğü sembolik para atışı geleneğini bu karşılaşmada da devam ettiriyor. Sembolik para atışını, kulübün 1972-1973 sezonunda kaptanlık yapan ve takımın ilk Türkiye Şampiyonluğu'nda önemli rol oynayan Meral Kalfaoğlu gerçekleştirecek.

maç saati, yayın ve bilet bilgileri:

Eczacıbaşı Peron İstanbul - Manisa Büyükşehir Belediyespor mücadelesi yarın saat 16.00'da Eczacıbaşı Spor Kulübü HDI Sigorta Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma tabii Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Maçı yerinden takip etmek isteyen taraftarlar için biletler biletinial.com adresinden satışta bulunuyor ve taraftarlar derbide unutulmaz bir maç atmosferi oluşturmak üzere tribünlerde yerini almaya hazırlanıyor.

ECZACIBAŞI PERON İSTANBUL, MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR’U KONUK EDİYOR