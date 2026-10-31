Van-Bahçesaray hattında Karabet Geçidi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü

Karabet Geçidi beyaza büründü:

Van ile Bahçesaray ilçesini birbirine bağlayan ve yüksek rakımıyla bilinen 3 bin rakımlı Karabet Geçidi, mevsimin ilk kar yağışıyla kısa sürede beyaza büründü. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesi sonucu yüksek kesimlerde başlayan yağmur, geçidin bulunduğu alanlarda kara dönüştü ve kartpostallık görüntüler oluştu.

Bölgedeki değişen hava koşulları, güzergahın manzarasını yenilerken ulaşım açısından da tedbir alınmasını gerektirdi. Kar yağışının etkisini hissettirmesiyle birlikte Karabet Geçidi çevresinde görüş mesafesinde yer yer azalma görüldü.

karla mücadele ve yol güvenliği:

Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, yağışın ardından yolu ulaşıma açık tutmak amacıyla hızla sahaya çıkarak karla mücadele ve yol temizleme çalışmaları başlattı. Ekipler, bölgede tuzlama ve küreme çalışmalarını sürdürüyor; böylece sürücülerin mağduriyeti ve ulaşımda aksama olmasının önüne geçilmeye çalışılıyor.

Yetkililer, geçitten geçecek sürücüleri uyararak araçlarında kış lastiği ve zincir bulundurmalarını, hava ve yol şartlarına göre kontrollü seyretmelerini istiyor. Bu önlemler, özellikle yüksek rakımlı kesimlerde olası olumsuzlukların azaltılması açısından önem taşıyor.

Kar yağışı ve ekiplerin yoğun çalışmaları, bölgedeki ulaşımın güvenliğinin korunmasına yönelik önlemlerin sürdürülmesiyle birlikte takip ediliyor. Yetkililer, hava koşularındaki değişikliklere yönelik bilgilendirmelerin devam edeceğini belirtti.

KAR YAĞIŞININ ARDINDAN BÖLGEDE ÇALIŞMA BAŞLATAN KARAYOLLARI EKİPLERİ, YOLDA ULAŞIMIN AKSAMAMASI İÇİN KAR TEMİZLEME ÇALIŞMASI YÜRÜTTÜ.