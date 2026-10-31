Dolar 49,9308 +0,04%
Euro 55,7198 -0,10%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.258,95 -3,29%
EUR/USD 1,1166 -0,13%
Brent Petrol 113,43 +2,37%
--°

Van-Bahçesaray hattında Karabet Geçidi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü

3 bin rakımlı Karabet Geçidi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü; Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri yol temizliği ve tuzlama yapıyor.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 12:46

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Van-Bahçesaray hattında Karabet Geçidi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü

Karabet Geçidi beyaza büründü:

Van ile Bahçesaray ilçesini birbirine bağlayan ve yüksek rakımıyla bilinen 3 bin rakımlı Karabet Geçidi, mevsimin ilk kar yağışıyla kısa sürede beyaza büründü. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesi sonucu yüksek kesimlerde başlayan yağmur, geçidin bulunduğu alanlarda kara dönüştü ve kartpostallık görüntüler oluştu.

Bölgedeki değişen hava koşulları, güzergahın manzarasını yenilerken ulaşım açısından da tedbir alınmasını gerektirdi. Kar yağışının etkisini hissettirmesiyle birlikte Karabet Geçidi çevresinde görüş mesafesinde yer yer azalma görüldü.

karla mücadele ve yol güvenliği:

Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, yağışın ardından yolu ulaşıma açık tutmak amacıyla hızla sahaya çıkarak karla mücadele ve yol temizleme çalışmaları başlattı. Ekipler, bölgede tuzlama ve küreme çalışmalarını sürdürüyor; böylece sürücülerin mağduriyeti ve ulaşımda aksama olmasının önüne geçilmeye çalışılıyor.

Yetkililer, geçitten geçecek sürücüleri uyararak araçlarında kış lastiği ve zincir bulundurmalarını, hava ve yol şartlarına göre kontrollü seyretmelerini istiyor. Bu önlemler, özellikle yüksek rakımlı kesimlerde olası olumsuzlukların azaltılması açısından önem taşıyor.

Kar yağışı ve ekiplerin yoğun çalışmaları, bölgedeki ulaşımın güvenliğinin korunmasına yönelik önlemlerin sürdürülmesiyle birlikte takip ediliyor. Yetkililer, hava koşularındaki değişikliklere yönelik bilgilendirmelerin devam edeceğini belirtti.

KAR YAĞIŞININ ARDINDAN BÖLGEDE ÇALIŞMA BAŞLATAN KARAYOLLARI EKİPLERİ, YOLDA ULAŞIMIN AKSAMAMASI...

KAR YAĞIŞININ ARDINDAN BÖLGEDE ÇALIŞMA BAŞLATAN KARAYOLLARI EKİPLERİ, YOLDA ULAŞIMIN AKSAMAMASI İÇİN KAR TEMİZLEME ÇALIŞMASI YÜRÜTTÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sanatla iklim çağrısı: COP31 alanı Türkiye'nin en büyük açık hava sahnesi olacak
images

Kars'ın Duraklı köyünde sabah sessizliğini bozan misafir: kurt görüntüsü
images

Sinop'ta liselilere suyu verimli kullanma bilinci aşılanıyor
images

Taşköprü'de 3 kilometrelik bisiklet koridoru çalışmaları sürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yedi bölgeden gazeteciler birleşti: Anadolu turizmine yerelden ses

Üreticilerin talepleri sahada dinleniyor: Cuma buluşmaları devam ediyor

Arnavutköy'de 5 yıllık emekle tamamlandı: Halidiye medresesi 49 hafızla hizmete girdi

Aslanapa’da tarımsal çeşitliliğe destek: üreticilere yüzde 50 hibe çörekotu tohumu

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor