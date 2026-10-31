Uzaklaştırma kararı bulunan eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen genç kız defnedildi

Kumsal Kayan son yolculuğuna uğurlandı:

Aydın’ın Nazilli ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski erkek arkadaşı tarafından silahla vurulan 20 yaşındaki Kumsal Kayan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Genç kız, bugün öğle namazının ardından Sultanhisar ilçesindeki mezarlığa defnedildi.

Olayın gelişimi:

Olay, 27 Ekim saat 14.00 sıralarında Karaçay Mahallesi Hürriyet Caddesi’ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kayan ile uzaklaştırma kararı aldırdığı belirtilen eski erkek arkadaşı V.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, V.D. yanında getirdiği silahla Kayan’ı başından vurdu.

V.D. olay yerinden kaçtı; kısa süre sonra Eğriboyun Mezarlığı mevkiinde intihar girişiminde bulunmak üzereyken suç aleti tabancayla birlikte yakalandı. Şüphelinin daha önce uyuşturucu kullanma ve silahlı yaralama suçlarından kaydı bulunduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından V.D. adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cenaze töreni ve katılımcılar:

Nazilli Devlet Hastanesi’nde ağır yaralı olarak tedavi gören Kayan, doktorların müdahalesine rağmen iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Cenaze bugün öğle namazını takiben kılınan namazın ardından Eskihisar Mahallesi’nde toprağa verildi. Törene Kayan’ın ailesi, arkadaşları ve mahalle halkı katıldı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDIĞI ESKİ ERKEK ARKADAŞI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN GENÇ KIZ TOPRAĞA VERİLDİ