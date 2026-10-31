Kars'ın Duraklı köyünde sabah sessizliğini bozan misafir: kurt görüntüsü

Köyde sabah görüntüleri

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Duraklı köyünde, sabah saat 05.00 civarında bir kurtun yerleşim alanında dolaştığı, evin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlar Kıyas Aykut'a ait evin çevresinde yapılan çekimlerde görüntülendi. Kurt bir süre köy içinde ilerledikten sonra gözden kayboldu.

görüntülerin taşıdığı mesaj

Güvenlik kamerası kayıtları, yaban hayatının yerleşim alanlarına yaklaştığını belgeledi. Bu tür görüntüler, özellikle erken saatlerde köy yollarında ve ev çevresinde yaşayanların daha dikkatli olması gerektiğini gösteriyor. Olayda herhangi bir zarar veya insan teması bildirilmedi; ancak kayıtlardaki varlık, bölgedeki hayvan hareketliliğinin bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

köy yaşamına olası etkiler ve öneriler

Yerleşim alanlarına inen yaban hayvanları, hayvan sahipleri ve yerel halk için risk oluşturabilir. Yetkililere haber verilmesi ve gece saatlerinde dışarıda bırakılan hayvanların korunması gibi basit önlemler alınması yararlı olabilir. Güvenlik kamerası kayıtları aynı zamanda yetkililere bilgi sağlama ve benzer vakaların izlenmesi açısından da önem taşıyor.

KARS’TA KÖYE İNEN BİR KURT, EVİN GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ. SABAH SAATLERİNDE KÖY İÇERİSİNDE DOLAŞAN KURT, BİR SÜRE SONRA GÖZDEN KAYBOLDU.