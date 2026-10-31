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Artvin'de zirveden av izleyen yılan kartalının sessiz bekleyişi

Şavşat'ta bir ağacın en uç dalına konan yılan kartalı, çevresini izleyerek av arıyor; görüntüyü Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeli kaydetti.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 13:51

GÜNCELLEME: 31 Ekim 2026 - 14:08

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EDİTÖR: Aslı Han

Artvin'de zirveden av izleyen yılan kartalının sessiz bekleyişi

görüntülerin kaydedildiği an:

Artvin'in Şavşat ilçesinde bir ağacın en uç noktasına konan yılan kartalı, bulunduğu yüksek noktadan çevresini izleyerek av ararken görüntülendi. Görüntüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeli Şerafettin Altunsoy tarafından kaydedildi ve doğal yaşamın tipik bir anını yansıttı.

kuşun davranışı ve av izleme biçimi:

Kayıtlarda, ağacın en uç dalında sabitlenen yırtıcı kuşun başını farklı yönlere çevirerek çevresini dikkatle kontrol ettiği görülüyor. Bu konum kuşa geniş bir görüş alanı sağlar; kuş bulunduğu noktadan bağlı kalarak uygun anı bekleyip avlanma davranışını sürdürüyor. Gözlemler, yılan kartalının avını seçerken sakin ve odaklı bir bekleyiş içinde olduğunu gösteriyor.

doğal yaşamı belgelemek:

Bu tür görüntüler, yerel doğal hayatın kayıt altına alınması açısından önem taşıyor. Şavşat çevresinde kaydedilen anlar, hem kamuoyunun bölgedeki tür davranışlarına ilişkin farkındalığını artırıyor hem de saha çalışanlarının gözlemlerini belgeleyerek doğal yaşamın izlenmesine katkı sağlıyor.

ARTVİN’DE AĞACIN EN UÇ NOKTASINA KONAN YILAN KARTALI, ÇEVRESİNİ GÖZLEYEREK AV ARARKEN...

ARTVİN’DE AĞACIN EN UÇ NOKTASINA KONAN YILAN KARTALI, ÇEVRESİNİ GÖZLEYEREK AV ARARKEN GÖRÜNTÜLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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