Olayın meydana geldiği yer ve an

Mudanya ilçesinde gerçekleşen olay, Ömerbey Mahallesi Bursa Asfaltı Caddesi Hacı Baba Camii mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre 68 yaşındaki A.Ş., BURULAŞ'a ait 1SY numaralı otobüse binmek istediği sırada dengesini kaybederek yere düştü.

Müdahale ve sağlık durumu:

Çevredeki vatandaşların yardımıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı. Yaralı kadına ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra, ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis incelemesi ve sürücü kontrolü:

Olay yerine gelen trafik polis ekipleri, otobüs şoförüne alkol kontrolü uyguladı. Yapılan kontrolde sürücünün alkol oranının sıfır promil olduğu belirlendi. Diğer polis ekipleri de bölgedeki incelemelerini tamamlayarak olayla ilgili gerekli işlemleri gerçekleştirdi.

Yetkililer, yaralanma nedeninin düşme sonucu oluştuğunu, olayla ilgili soruşturmanın ve kayıt işlemlerinin sürdüğünü bildirdi.

BURULAŞ’A AİT 1SY NUMARALI OTOBÜSE BİNMEK İSTEYEN 68 YAŞINDAKİ KADIN, DENGESİNİ KAYBEDEREK YERE DÜŞMESİ SONUCU YARALANDI.