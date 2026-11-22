maçtan gelişmeler:

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında sahasında Kasımpaşa, konuk Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi ve skor 0-0 olarak bildirildi.

oyun akışı:

Maçın açılış bölümünde her iki ekip de dengeli bir başlangıç yaptı; henüz fileler havalanmadı. Karşılaşma sahada devam ediyor ve ilerleyen dakikalarda gol arayışları maçın kaderini belirleyecek.

Tribünlerde ve teknik alanlarda izleyiciler ile ekipler müsabakayı takip etmeye devam ediyor. Güncel skor ve maç gelişmeleri ilerledikçe kaydediliyor.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 12. HAFTASINDA KASIMPAŞA, SAHASINDA CORENDON ALANYASPOR İLE KARŞILAŞIYOR