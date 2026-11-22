maçın özeti:

Trendyol Süper Lig 12. haftasında Konyaspor sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Müsabakanın ilk 15 dakikası, konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı ve skor şu an Konyaspor 0 - Beşiktaş 1.

maçtan ilk izlenimler:

Beşiktaş karşılaşmaya hızlı başladı; topu daha fazla tutarak kanatlardan ve kısa paslarla etkili olmaya çalıştı. Konyaspor zaman zaman kontratak fırsatları yakalasa da savunma-mitten geçişlerinde boşluklar verdi. İlk çeyrekte görülen tempo, maçın ilerleyen dakikalarında da belirleyici olabilir.

taktik ve olası gelişmeler:

Konyaspor'un oyuna daha fazla baskı yapıp kanatları genişleterek dengeyi kurmaya çalışması bekleniyor. Beşiktaş ise erken gelen avantajı korumak için topu soğutmaya ve kontra atakları değerlendirmeye odaklanabilir. Yapılacak hamleler, oyuncu değişiklikleri ve oyunun ritmi maçın gidişatını belirleyecek; maç devam ediyor.

TRENDYOL SÜPER LİG 12. HAFTASINDA KONYASPOR SAHASINDA BEŞİKTAŞ İLE KARŞILAŞIYOR.