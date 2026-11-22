Köyceğiz voleybolda buluşuyor

Sporun birleştirici gücünü ön plana çıkaran organizasyon, ilçede takım ruhunu ve rekabet heyecanını aynı anda yaşatmayı amaçlıyor. "7’den 70’e Köyceğiz Spor Yapıyor" sloganıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşların fiziksel aktiviteye teşviki, kurumlar arası iş birliği ve stres atma hedefleri ön planda tutulacak.

Amaç ve katılımcılar:

Turnuva, ilçe sınırları içindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının katılımına açık şekilde planlandı. Köyceğiz Kaymakamlığı himayesinde yürütülen organizasyon, saha içi rekabet kadar tribünlerdeki dayanışmayı da önemseyerek kurumlar arası bağları güçlendirmeyi hedefliyor. Katılımcılarda amatör düzeyde spor sevgisi ve ekip performansı öncelikli olacak.

Tarih, yer ve ödüller:

Etkinlik 30 Kasım 2026 tarihinde başlayacak ve maçlar Köyceğiz Kapalı Spor Salonunda oynanacak. Turnuvaya başvurular için son tarih 23 Kasım 2026 olarak açıklandı. Organizasyonun sonunda dereceye giren takımlara önemli maddi ödüller verilecek: 1. takıma 15.000 TL, 2. takıma 10.000 TL, 3. takıma 5.000 TL.

Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, tüm voleybolseverleri ve kurum temsilcilerini yaşanacak heyecana ortak olmaya davet etti. Sporcular sahada mücadele ederken, izleyiciler de etkinliğin güçlü bir destekçisi olacak.

KÖYCEĞİZ’DE ÖDÜLLÜ VOLEYBOL TURNUVASI BAŞLIYOR