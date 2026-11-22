Maç değerlendirmesi:

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Göztepe’ye 1-0 mağlup oldu. Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında takımın teknik direktörü Serkan Özbalta karşılaşmayı ayrıntılı şekilde değerlendirdi.

Özbalta, maç öncesi hazırlık sürecine vurgu yaparak takımın rakibi iyi analiz ettiğini söyledi. "Milli arada nasıl bir takımla oynayacağımızı ve bunun üzerinde uzun uzun çalıştığımızı, özellikle duran toplarda ve defans arkasına oyun kurulumu yapmadan atılan kaleciden ve savunmadan atılan uzun toplar ve taç atışlarıyla çok etkili olan bir takım olduğunu biliyorduk" diye konuştu. Bu çerçevede Göztepe’nin fiziksel ortalamasının 1.86 civarında olduğunu ve maç boyunca mücadele gücünün yüksek olduğunu belirtti.

Taktik ve oyuncu performansı:

Özbalta, Göztepe’nin genelde 3-5-2 veya zaman zaman 3-4-2-1 dizilişiyle oynadığını, uzun süredir benzer bir sistemde sahada yer aldıklarını söyledi. Takımının hazırlıklarına rağmen maç içinde ceza sahasına girilen anlarda oyuncu tercihleri ve konumlanma sorunları yaşandığını belirtti: "Doğru adamı bulma, doğru yer, doğru konumlanma; buralarda sıkıntımız vardı. Bazen şut çekmemiz gerekiyordu, pas çıkardık, top dışarı gitti. Bazen pas atmamız gerekiyordu, rakibe çarptırdık veya ayağımız kaydı."

Teknik direktör, genel anlamda rakibe net pozisyon verilmeyişini olumlu bulduğunu ancak hücumda sonuç üretememenin mağlubiyete yol açtığını kaydetti. Oyuncuların mücadelelerinden memnun olduğunu vurgularken, gol sonrası moralin bozulduğunu ve oyunu dengelemek amacıyla dörtlü savunmaya dönerek hücumda sayıyı artırma girişimlerinde bulunduklarını anlattı.

İleriye dönük hedefler:

Gidişatın lig tablosu açısından arzulanan noktada olmadığını kabul eden Özbalta, puan beklentilerini ifade ederek karamsarlığın çözüm getirmeyeceğini söyledi. "Bu ligde şu anda bizler isterdik ki biraz daha 3-5 puan daha alıp daha güvenli bir limanda olalım ama bugün itibarıyla o olmadı. Ama karalar bağlamanın gerçekten bu oynadığımız futbolla anlamı olmaz" dedi.

Özbalta, her maçı öğrenme fırsatı olarak gördüklerini ve sonraki karşılaşmalara başları dik hazırlanacaklarını belirtti: "İnşallah her maç öğrenme, her maç ders alma, her maç geliştirme maçı diye düşünüyoruz ve oynayacağımız sonraki müsabakalara yine başımızı dik bir şekilde hazırlanıp, ilk yarıda Erzurum’u en güzel şekilde temsil etme çabası içinde olacağız." Son olarak rakip takımın galibiyetini tebrik etti.

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, her maçı öğrenme, ders alma ve kendilerini geliştirme fırsatı olarak gördüklerini belirterek, Göztepe karşılaşmasının kendileri açısından üzücü geçtiğini ifade etti.