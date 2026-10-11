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Evinde gol yağmuru: Erciyes 38 FSK Adanaspor'u farklı yendi

Erciyes 38 FSK, Atatürk Yan Açık Saha'da oynanan maçta Adanaspor'u 6-1 yenerek TFF 3. Lig 3. Grup'ta 6. haftada net bir galibiyet aldı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 16:58

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Evinde gol yağmuru: Erciyes 38 FSK Adanaspor'u farklı yendi

Evinde gol yağmuru: Erciyes 38 FSK Adanaspor'u farklı yendi

Maç özeti:

TFF 3. Lig 3. Grup 6. hafta karşılaşmasında Erciyes 38 FSK, Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha'da ağırladığı Adanaspor'u farklı skorla 6-1 mağlup etti. Ev sahibi ekip, maçın erken dakikalarından itibaren hücum ağırlıklı bir oyun sergileyerek skoru lehine çevirdi.

Goller ev sahibi adına Çağrı Yağız Yasak (12'), Fatih Yiğit Şanlıtürk (20') ve Artun Akçakın (32', 45+1', 60') ile gelirken, maçın son bölümünde İlkay İşler (87') farkı daha da açtı. Adanaspor'un tek golünü Deniz Devrim Özcan (69') kaydetti.

kadrolar ve değişiklikler:

Erciyes 38 FSK ilk 11'i: Mertcan Dağlı; Utkan Gökçen; Güney Gençel; Çağrı Yağız Yasak (İlkay İşler dk. 65); Osman Şahin; Fatih Yiğit Şanlıtürk (Ali Kılıç dk. 65); Hüseyincan Kırıkçı; Mehmet Eksik (Ensar Bilir dk. 46); Halil Duman; Artun Akçakın (Berkay Ekici dk. 65); Mikail Koçak (Mehmet Tosun dk. 46).

Adanaspor ilk 11'i: Saffet Vehbi Urhan; Mustafa Talha Öz; Muhammed Tap (Çağan Gediktaş dk. 54); Deniz Devrim Özcan (Serdar Yakıcı dk. 55); Görkem Gökçe; Miraç Akay; Ömer Faruk Gökalp (Mesut İncekara dk. 69); Deniz Eşer (Kürşat Duran Şaş dk. 69); Cebeli Baturhan Ünal (Ulaş Uzun dk. 38); Türker Kaplan; Mücahit Beliren.

maçın öne çıkan anları ve disiplin:

Erciyes 38 FSK, ilk yarıda bulduğu üç golle maçı kontrol altına aldı ve Artun Akçakın'ın iki golü ilk yarıda ekip için belirleyici oldu. İkinci yarıda da ev sahibi üstünlüğü sürdü ve skor 6-1'e kadar geldi. Adanaspor'un tek golü 69. dakikada geldi ancak geri dönüş için yeterli olmadı.

Maçı yöneten hakemler Metehan Erkin, Denizcan Şahin ve Kazım Demir oldu. Sarı kart gören oyuncular arasında Erciyes 38 FSK'tan Mikail Koçak ve Utkan Gökçen, Adanaspor'dan ise Cebeli Baturhan Ünal yer aldı.

TFF 3. LİG 3. GRUP EKİPLERİNDEN ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ, LİGİN 6. HAFTA KARŞILAŞMASINA...

TFF 3. LİG 3. GRUP EKİPLERİNDEN ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ, LİGİN 6. HAFTA KARŞILAŞMASINA EVİNDE ADANASPOR’U 6-1 MAĞLUP ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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