Evinde misafir ağırlayan kişi mutfakta bıçaklanarak öldü, şüpheli kadın adliyeye sevk edildi

Olayın ayrıntıları

Eskişehir'de meydana gelen olay, Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Sevindik Sokak üzerindeki bir apartmanın zemin katındaki dairede yaşandı. İkamet sahibi Ş.E. ile misafir olarak gelen Osman K. arasında evde bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle mutfakta kavga çıktı. Olay sırasında Osman K., mutfakta bıçaklanarak ağır yaralandı.

KADES ihbarı ve sağlık ekiplerinin müdahalesi

Olayın ardından çevredekiler tarafından KADES (Kadın Destek Uygulaması) üzerinden yapılan ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ancak kaldırıldığı hastanede Osman K. için yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Soruşturma ve adli süreç

Olay yerinde ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheli Ş.E., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılıktaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi. Yetkililer olayla ilgili detaylı inceleme ve delil toplama çalışmalarına devam ediyor.

Güvenlik güçleri olayın oluş şekli ve bıçaklanmanın nedenine ilişkin görgü tanıkları ve deliller üzerinden çalışmalarını sürdürüyor. Adli süreç ilerledikçe soruşturmanın kapsamı ve atılacak adımlar netleşecek.

Ş.E. İSİMLİ KADIN, EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.