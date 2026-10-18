Siirt’te Baykan ilçesinde traktör kazası aileyi yasa boğdu

Kaza ve ilk müdahale:

Siirt’in Baykan ilçesinde meydana gelen kazada, traktörün üstündeyken dengesini kaybeden 22 yaşındaki Şahin Korkmaz düşerek aracın altında kaldı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Korkmaz, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Baykan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen genç kurtarılamadı ve cenaze otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Soruşturma ve yakın çevrenin tepkisi:

Kazada hayatını kaybeden kişinin Baykan Aile Sağlığı Merkezinde görev yaptığı öğrenildi. Şahin Korkmaz'ın ölümü ailesi, yakınları ve çalışma arkadaşlarını derin üzüntüye soktu. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

AĞIR YARALANAN GENÇ, KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.