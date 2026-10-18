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Siirt’te Baykan ilçesinde traktör kazası aileyi yasa boğdu

Baykan'da traktörün üzerinden düşüp aracın altında kalan 22 yaşındaki Şahin Korkmaz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi; soruşturma başlatıldı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 17:02

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Siirt’te Baykan ilçesinde traktör kazası aileyi yasa boğdu

Kaza ve ilk müdahale:

Siirt’in Baykan ilçesinde meydana gelen kazada, traktörün üstündeyken dengesini kaybeden 22 yaşındaki Şahin Korkmaz düşerek aracın altında kaldı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Korkmaz, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Baykan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen genç kurtarılamadı ve cenaze otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Soruşturma ve yakın çevrenin tepkisi:

Kazada hayatını kaybeden kişinin Baykan Aile Sağlığı Merkezinde görev yaptığı öğrenildi. Şahin Korkmaz'ın ölümü ailesi, yakınları ve çalışma arkadaşlarını derin üzüntüye soktu. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

AĞIR YARALANAN GENÇ, KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.

AĞIR YARALANAN GENÇ, KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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