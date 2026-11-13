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Evladının acısını 56 yıl taşıyan anne yaşamını yitirdi

1970'de İstanbul'da gemi kazasında şehit olan oğlu Rasim Aydın'ın acısını 56 yıl taşıyan anne Nuriye Aydın vefat etti; cenaze 14 Kasım'da defnedilecek.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 22:14

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EDİTÖR: Emre Koç

Evladının acısını 56 yıl taşıyan anne yaşamını yitirdi

Olayın özeti:

Yazı Mahallesi'nde ikamet eden Nuriye Aydın hayatını kaybetti. Vefat haberi, ailesi ve yakın çevresini derinden etkiledi. Aydın, 1970 yılında İstanbul'da meydana gelen gemi kazasında şehit olan oğlu Deniz Er Şakir Rasim Aydın'ın acısını 56 yıl boyunca yüreğinde taşıdı.

Oğlunun kaybı ve yıllarca süren acı:

7 Temmuz 1970 tarihinde İstanbul'da yaşanan kazada şehit düşen oğlu Rasim Aydın'ın kaybı, merhumenin yaşamında uzun süre belirleyici oldu. Aile yakınları, yıllar içinde bu acının hiç dinmediğini ve Nuriye Aydın'ın evlat hasretiyle yaşadığını ifade etti.

Cenaze bilgileri:

Merhume Nuriye Aydın'ın cenazesi, 14 Kasım Cumartesi günü öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Belen Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Aile ve yakınları, taziyelerini Yazı Mahallesi'ndeki adreste ve defin töreninde kabul edecekler.

1970 YILINDA İSTANBUL’DA MEYDANA GELEN GEMİ KAZASINDA ŞEHİT OLAN DENİZ ER ŞAKİR RASİM AYDIN’IN...

1970 YILINDA İSTANBUL’DA MEYDANA GELEN GEMİ KAZASINDA ŞEHİT OLAN DENİZ ER ŞAKİR RASİM AYDIN’IN ANNESİ NURİYE AYDIN, 56 YIL SONRA OĞLUNUN ACISINI YÜREĞİNDE TAŞIYARAK HAYATINI KAYBETTİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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