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Niğde'de ortaokulda yaşanan düşmede 11 yaşındaki kız öğrenci yaralandı

Niğde'de ortaokulda ikinci kattan düşen 11 yaşındaki F.E.B. yaralandı; sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle öğrenci tedavi için hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 22:20

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Niğde'de ortaokulda yaşanan düşmede 11 yaşındaki kız öğrenci yaralandı

Olayın seyri

Niğde'nin Aşağı Kayabaşı Mahallesi Selin Sokakta bulunan Şehit Gökhan Altınalan Ortaokulu'nda eğitim gören 11 yaşındaki kız öğrenci, öğrenim gördüğü binanın ikinci katından düşerek yaralandı. Olayın nedenine ilişkin yetkililer tarafından henüz kesin bilgi paylaşılmadı.

Müdahale ve nakil:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Yaralı öğrenciye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından F.E.B. isimli çocuk, gerekli tıbbi değerlendirme için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İnceleme başlatıldı:

Olayla ilgili polis ve okul yönetimi tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, düşmenin sebebinin tespit edilmesi için tanık beyanları ve okul güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesi dahil olmak üzere çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Konuyla ilgili resmi yetkililerden gelecek açıklamalar, olayın oluş şekli ve olası sorumlulukların belirlenmesi açısından belirleyici olacak. Aileye ve öğrencinin durumuna ilişkin güncel sağlık bilgileri yetkililerce paylaşılmaya devam edecektir.

NİĞDE’DE ŞEHİT GÖKHAN ALTINALAN ORTAOKULU’NDA İKİNCİ KATTAN DÜŞEN 11 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU...

NİĞDE’DE ŞEHİT GÖKHAN ALTINALAN ORTAOKULU’NDA İKİNCİ KATTAN DÜŞEN 11 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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