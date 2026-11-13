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Bursaspor camiası 'İngiliz Kemal'i son yolculuğuna uğurladı

72 yaşındaki Bursaspor efsanesi Kemal Batmaz, Bursa Ulu Camii'ndeki cenaze töreninin ardından Hamitler Mezarlığı'na defnedildi; törende spor ve siyaset dünyası yer aldı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 22:21

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Bursaspor camiası 'İngiliz Kemal'i son yolculuğuna uğurladı

Bursaspor camiası efsane futbolcusuna veda etti

Türk futbolunun tanınan isimlerinden Kemal Batmaz, tedavi gördüğü hastanede vefatının ardından Bursa Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. 72 yaşındaki Batmaz için öğle namazını müteakip düzenlenen törene ailesi, yakınları, eski takım arkadaşları ve çok sayıda taraftar katıldı.

Törene katılanlar:

Cenaze merasiminde Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik başta olmak üzere AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile eski bakan Turhan Tayan ve çok sayıda spor insanı yer aldı. Eski futbolcular Sinan Bür, Rasim Kara, Sedat Özden, İsmail Ertekin ve Adnan Örnek de törende saf tuttu. Batmaz’ın oğlu Değer Batmaz ve ailesi camide taziyeleri kabul etti.

Futbolculuk ve teknik direktörlük kariyeri:

1954 doğumlu Kemal Batmaz, futbola Bursaspor altyapısında başladı ve yeşil-beyazlı formayla 1968-1978 yılları arasında sahaya çıktı. Futbolculuk döneminde sağ bek mevkisinde görev yapan ve İngiliz Kemal lakabıyla tanınan Batmaz, milli takımın farklı kategorilerinde toplam 16 kez Ay-yıldızlı formayı giydi. Kartvizitinde ayrıca Beşiktaş ve Üsküdar Anadolu takımlarında oynadığı dönemler bulunuyor.

Kariyerinin ardından teknik direktörlük yapan Batmaz, görev aldığı takımlar arasında Bursaspor, Turgutluspor, Siirtspor, İnegölspor ve Bursa Merinosspor yer aldı. Spor camiasında bıraktığı iz ve katkılar, cenaze töreninde bir kez daha vurgulandı.

Cenaze namazının ardından Batmaz’ın naaşı dualar eşliğinde Hamitler Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi. Sevenleri ve futbol ailesi burada son görevlerini yerine getirdi.

BURSASPOR’UN UNUTULMAZ FUTBOLCULARINDAN, ESKİ MİLLİ FUTBOLCU VE TEKNİK DİREKTÖR KEMAL BATMAZ, 72...

BURSASPOR’UN UNUTULMAZ FUTBOLCULARINDAN, ESKİ MİLLİ FUTBOLCU VE TEKNİK DİREKTÖR KEMAL BATMAZ, 72 YAŞINDA HAYATINI KAYBETMESİNİN ARDINDAN BURSA ULU CAMİİ’NDE KILINAN CENAZE NAMAZIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI. BATMAZ’IN CENAZESİNE SPOR VE SİYASET DÜNYASINDAN ÇOK SAYIDA İSİM İLE SEVENLERİ KATILDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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