Silopi'de hastanede deprem tatbikatı acil müdahale süreçlerini sınadı

tatbikatın hedefi ve uygulama adımları:

Şırnak’ın Silopi İlçe Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen deprem tatbikatı, afet planlarının sahada test edilmesi ve olası eksikliklerin belirlenmesi amacıyla yapıldı. Senaryo, deprem alarmının verilmesiyle başladı ve Silopi Belediyesi itfaiye ekipleri hastaneye sevk edildi. Uygulamada binanın üst katlarında mahsur kaldığı varsayılan personel ve hasta yakınları güvenli bölgeye indirildi ve tahliye işlemleri uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Tatbikatın bir diğer önemli aşaması, dahiliye servisinde bulunan iki hastanın ambulansla başka bir noktaya nakledilmesi senaryosunun canlandırılmasıydı. Bu bölümde ambulansla transfer protokolleri, taşıma ekipmanlarının kullanımı ve koordinasyon süreçleri gözlemlendi. Tahliye tamamlandıktan sonra hastane çalışanları ve katılımcılar, önceden belirlenen toplanma alanında bir araya gelerek acil durum toplanma prosedürlerini uyguladı.

saha gözlemleri ve yetkili açıklamaları:

Silopi Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Raşit Kılıç, tatbikatın afet planının değerlendirilmesi ve eksikliklerin tespit edilmesi açısından faydalı olduğunu belirtti. Dr. Kılıç, geçen yıl yangın tatbikatı yaptıklarını hatırlatarak bu yıl deprem senaryosunu uygulamaya aldıklarını ve tatbikatın hem toplanma alanlarının hem de hasta tahliye süreçlerinin denenmesine imkân sağladığını ifade etti.

Dr. Kılıç ayrıca, "Eksiklerimizi görmek açısından iyi bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Öncelikle toplanma alanlarımızı tatbik ettik. Sonrasında dahiliye servisimizden iki hastanın tahliye tatbikatını yaptık" sözleriyle uygulamanın değerlendirme yönüne vurgu yaptı. Tatbikat, hastane personelinin rol dağılımını pekiştirdi ve müdahale zincirindeki adımların uygulanabilirliğini test etti.

Uygulamanın sonunda yapılan değerlendirme toplantısında tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ve düzenli tatbikatlarla hazırlığın sürdürülmesi kararı alındı; böylece olası bir afet anında müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi hedeflendi.

TATBİKAT