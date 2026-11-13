Dolar 50,3617 +0,16%
Euro 55,5378 -0,14%
Bist 11.842,82 +0,27%
Altın Gram 6.276,05 -0,24%
EUR/USD 1,1024 -0,32%
Brent Petrol 95,99 +0,18%
--°

Silopi'de hastanede deprem tatbikatı acil müdahale süreçlerini sınadı

Silopi İlçe Devlet Hastanesinde yapılan deprem tatbikatında itfaiye ekipleri mahsur kişileri tahliye etti, iki hastanın ambulansla nakli canlandırıldı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 22:08

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Silopi'de hastanede deprem tatbikatı acil müdahale süreçlerini sınadı

tatbikatın hedefi ve uygulama adımları:

Şırnak’ın Silopi İlçe Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen deprem tatbikatı, afet planlarının sahada test edilmesi ve olası eksikliklerin belirlenmesi amacıyla yapıldı. Senaryo, deprem alarmının verilmesiyle başladı ve Silopi Belediyesi itfaiye ekipleri hastaneye sevk edildi. Uygulamada binanın üst katlarında mahsur kaldığı varsayılan personel ve hasta yakınları güvenli bölgeye indirildi ve tahliye işlemleri uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Tatbikatın bir diğer önemli aşaması, dahiliye servisinde bulunan iki hastanın ambulansla başka bir noktaya nakledilmesi senaryosunun canlandırılmasıydı. Bu bölümde ambulansla transfer protokolleri, taşıma ekipmanlarının kullanımı ve koordinasyon süreçleri gözlemlendi. Tahliye tamamlandıktan sonra hastane çalışanları ve katılımcılar, önceden belirlenen toplanma alanında bir araya gelerek acil durum toplanma prosedürlerini uyguladı.

saha gözlemleri ve yetkili açıklamaları:

Silopi Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Raşit Kılıç, tatbikatın afet planının değerlendirilmesi ve eksikliklerin tespit edilmesi açısından faydalı olduğunu belirtti. Dr. Kılıç, geçen yıl yangın tatbikatı yaptıklarını hatırlatarak bu yıl deprem senaryosunu uygulamaya aldıklarını ve tatbikatın hem toplanma alanlarının hem de hasta tahliye süreçlerinin denenmesine imkân sağladığını ifade etti.

Dr. Kılıç ayrıca, "Eksiklerimizi görmek açısından iyi bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Öncelikle toplanma alanlarımızı tatbik ettik. Sonrasında dahiliye servisimizden iki hastanın tahliye tatbikatını yaptık" sözleriyle uygulamanın değerlendirme yönüne vurgu yaptı. Tatbikat, hastane personelinin rol dağılımını pekiştirdi ve müdahale zincirindeki adımların uygulanabilirliğini test etti.

Uygulamanın sonunda yapılan değerlendirme toplantısında tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ve düzenli tatbikatlarla hazırlığın sürdürülmesi kararı alındı; böylece olası bir afet anında müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi hedeflendi.

TATBİKAT

TATBİKAT

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bursaspor camiası 'İngiliz Kemal'i son yolculuğuna uğurladı
images

Vali Gökmen Çiçek ve bakan yardımcısı Salih Ayhan şehit ailesine taziye ziyareti...
images

Evladının acısını 56 yıl taşıyan anne yaşamını yitirdi
images

Gecenin kahramanları: polis ekipleri yolda kalan iki kadına yardım etti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tekirdağ’da akşam fırtınası tarım yapılarında hasar bıraktı: sera sürüklendi, sundurma kırıldı

Yeşil sanayileşme için uluslararası ortak irade

Sincan'da boş arsa yangını iki aracı kullanılamaz hale getirdi

Tokat-Niksar yolunda Musapınarı mevkisinde iki otomobil maddi hasarla çarpıştı

TREND HABERLER

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Gece saatlerinde Şabaniye'de otomobil refüje çarptı, sürücü yaralandı

Balıkesir Üniversitesi yönetimi Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nda akreditasyon ve eğitim çalışmaları için bir araya geldi

Bursa firmaları Afrika pazarına ortak üretim ve teknolojiyle açılıyor

Kartepe'de kasımın erken karı aileleri zirveye taşıdı