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Vali Gökmen Çiçek ve bakan yardımcısı Salih Ayhan şehit ailesine taziye ziyaretinde

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, helikopter kazasında şehit olan Astsubay Serkan Önder'in Kocasinan'daki ailesine taziyelerini iletti.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 22:20

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EDİTÖR: Emre Koç

Vali Gökmen Çiçek ve bakan yardımcısı Salih Ayhan şehit ailesine taziye ziyaretinde

Vali ve bakan yardımcısı aileye taziye ziyaretinde

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, dün Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'in ailesini ziyaret etti.

ziyaretin ayrıntıları:

Çiçek ve Ayhan, Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki eve giderek aile fertleriyle görüştü. Ziyarette, şehidin yakınlarına başsağlığı dilekleri iletildi ve ailenin acısı paylaşıldı.

aileye iletilen mesajlar:

Yetkililer, devletin ve milletin şehidin ailesinin yanında olduğunu vurguladı. Ziyaret sırasında taraflar, taziyelerini sundu ve ailenin ihtiyaçları konusunda destek mesajları verdi.

KAYSERİ VALİSİ GÖKMEN ÇİÇEK, MİLLÎ SAVUNMA BAKAN YARDIMCISI SALİH AYHAN İLE BİRLİKTE, HELİKOPTER...

KAYSERİ VALİSİ GÖKMEN ÇİÇEK, MİLLÎ SAVUNMA BAKAN YARDIMCISI SALİH AYHAN İLE BİRLİKTE, HELİKOPTER KAZASINDA ŞEHİT OLAN ASTSUBAY KIDEMLİ ÇAVUŞ SERKAN ÖNDER’İN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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