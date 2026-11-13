Yıllar sonra çözüm: JASAT Bursa'da 16 yıllık cinayetin şüphelilerini yakaladı

olayın geçmişi:

Mustafakemalpaşa ilçesi Taşpınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, inşaat işçisi Mehmet Arıcan 7 Eylül 2010 tarihinde çalıştığı yerden ayrılmasının ardından kayboldu. Aranan Arıcan’ın cansız bedeni, 10 Eylül 2010 günü saat 10.00 sıralarında Karanlıkdere mevkiinde bulundu. Yapılan ön incelemede Arıcan’ın av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybettiği tespit edildi.

O dönem yürütülen ilk soruşturmada adı geçenler arasında Hüseyin F., Z.F. ve H.Y. gibi şüpheliler yer aldı; ancak kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi sonucunda dosya daimi aramaya alındı.

soruşturmada izlenen yöntemler:

Bursa İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) faili meçhul olayların çözümüne yönelik dosyayı yeniden ele aldı. JASAT, dosyada bulunan bilgi ve belgeleri yeniden inceleyip projeli bir çalışma başlattı ve soruşturmayı hem teknik hem de saha unsurlarıyla derinleştirdi.

Çalışmalar kapsamında HTS analizleri yapılarak şüpheliler arasındaki irtibatlar ve olası bağlantılar belirlendi. Bu değerlendirme sonucunda, 10 şüpheliye ait 22 GSM hattı hakkında CMK'nın 135. maddesi kapsamında iletişimin tespiti, dinlenilmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi tedbirleri uygulandı.

Ayrıca JASAT ekipleri Taşpınar Mahallesi ve çevresinde kapsamlı saha araştırmaları gerçekleştirdi; eski ihbarlar yeniden incelendi ve ihbarcılarla tekrar görüşmeler yapıldı. Bu görüşmeler sonucunda gizli tanıklık yapmak isteyen bir kişi ifadesi alınmak üzere Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

deliller, operasyon ve yargıya sevk:

Teknik takip, HTS analizleri, saha araştırmaları ve ihbarcı beyanlarının bir araya getirilmesiyle yürütülen değerlendirmede, soruşturmayı yürüten ekipler Hüseyin F.'nin cinayeti gerçekleştirdiği kanaatine vardı. İ.F., M.T., H.Y., A.E.İ., S.İ., H.B., Z.F. ve D.A.F. olmak üzere 8 kişinin de cinayeti gerçekleştiren şüphelinin kaçmasına ve saklanmasına yardımcı oldukları yönünde kuvvetli şüphe oluştu.

Soruşturma sonucunda Bursa İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, şüphelilerin yakalanması ve delillerin muhafazası amacıyla eş zamanlı bir operasyon planlandı. 11 Kasım 2026 sabahı saat 06.45'te harekete geçen ekipler, 8 adrese baskın düzenledi. Operasyona 9 Jandarma Asayiş Timi, 5 JASAT Timi, 1 Jandarma Özel Harekât Timi ile 2 dedektör köpek katıldı.

Operasyon sonucunda toplam 17 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlardan 16'sı adli makamlara sevk edildikten sonra ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı; cinayeti gerçekleştirdiği belirlenen Hüseyin F. ise tutuklanarak Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

yetkili açıklamaları:

Soruşturmanın sona ermesi ve faili meçhul olayın aydınlatılmasıyla ilgili gelişmeyi, Adalet Bakanı Akın Gürlek de duyurdu. Bakan Gürlek, Bursa'daki olayın yanı sıra Bitlis Tatvan'da da bir faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını belirterek görev alan ekiplere teşekkür etti.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin teknik takip, HTS analizleri, saha çalışmaları ve dosya incelemesiyle yıllar sonra sonuca ulaşması, dosyanın daimi aramada bulunduğu süre zarfındaki önemli bir ilerleme olarak kayıtlara geçti.

BURSA'DA JASAT’TAN 16 YILLIK CİNAYETİ AYDINLATAN OPERASYON : 17 ŞÜPHELİ YAKALANDI