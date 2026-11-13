Gecenin kahramanları: polis ekipleri yolda kalan iki kadına yardım etti

Bartın'da yardım anı:

Bartın'da gece saatlerinde aracı arızalanan iki kadın sürücünün yardımına polis ekipleri yetişti. Ekipler, aracın lastiğini kendi elleriyle değiştirerek kadınları güvenli şekilde ailelerine ulaştırdı.

Bakan Çiftçi'nin paylaşımı:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, olayla ilgili sosyal medya paylaşımında polisleri kutladı. Çiftçi, "Türk polisi yolda kalanın yoldaşı, darda kalanın hızırı olur" diyerek görevin vicdani bir sorumluluk olduğuna vurgu yaptı ve polislerin bu dayanışma örneği için teşekkür etti.

Polis hizmetinin toplumsal yansımaları:

Çiftçi ayrıca paylaşımında, polis teşkilatının mayasında merhamet ve duruşunda yiğitlik bulunduğunu belirtti. Bakan, gecenin geç saatlerinde bile vatandaşların sahipsiz bırakılmadığını, polislerin gerektiğinde hem yol arkadaşı hem de yardım eli olduğunu ifade etti.

Paylaşımın sonunda Çiftçi, polis memurlarına "Allah ayağınıza taş değdirmesin, var olun" dileğinde bulundu.

Bakan Çiftçi: "Türk polisi yolda kalanın yoldaşı, darda kalanın hızırı olur"