Excalibur G870 menteşe dayanıklılığını 100 bin döngüde kanıtladı

Intertek testi ve menteşe dayanıklılığı:

Casper’ın Excalibur G870 modeli, uluslararası test ve belgelendirme kuruluşu Intertek tarafından gerçekleştirilen menteşe dayanıklılık sınamasında 100 bin açma-kapama çevrimi tamamladı. Test, dizüstü bilgisayarların kullanım ömrü boyunca tekrarlanan ekran hareketlerine karşı menteşe mekanizmasının mekanik sağlamlığını ölçmeyi hedefliyor.

Tasarım ve taşınabilirlik:

Model, alüminyum tasarımlı gövdeye sahip olup 23,9 milimetre inceliğiyle taşınabilir bir profil sunuyor. Bu fiziksel özellikler, menteşe dayanıklılığı testinin yanı sıra günlük kullanım konforu ve taşınabilirlik kriterleri için de önemli bir bağlam oluşturuyor.

Mühendislik testleri ve kalite süreçleri:

Casper, ürün geliştirme ve üretim süreçlerinde dayanıklılığı çok yönlü değerlendiriyor. Şirketin güvenilirlik mühendisliği yaklaşımı kapsamında yürütülen süreçlerde 42 mühendislik testi ve dizüstü bilgisayarlara yönelik 165 denetim kriteri uygulanıyor. Bu kapsamda bileşen doğrulaması, üretim kontrolleri, termal testler ve mekanik dayanıklılık değerlendirmeleri sistematik şekilde gerçekleştiriliyor.

Test kapsamı ve kabul kriterleri:

Intertek raporuna göre Excalibur G870, değerlendirmeye alınan beş ayrı test grubunda yayımlanan kabul kriterlerini karşıladı. Bu değerlendirmeler arasında menteşe dayanıklılığı dışında sistem performansı, ekran parlaklık homojenliği ve termal performans da yer aldı.

Performans ve termal ölçümler:

Sistem performansı testinde Excalibur G870 için ölçülen PCMark Productivity puanı 18 bin 187 oldu. Ekran parlaklığı ölçümlerinde merkezde 353 nit, dokuz bölge ortalamasında ise 314 nit olarak kaydedildi. Termal değerlendirmede ise WASD klavye bölgesindeki maksimum sıcaklık 26,7 derece olarak ölçüldü; rapordaki termal kabul kriterleri de sağlandı.

Bağımsız bir laboratuvarın yürüttüğü bu sınamalar, Excalibur G870’in hem mekanik dayanıklılık hem de çalışma performansı bakımından belirlenen standartları karşıladığını gösteriyor. Casper’ın uyguladığı kapsamlı test ve kontrol prosedürleri, ürünün güvenilirliğine ilişkin somut veriler sunuyor.

CASPER'IN EXCALİBUR G870 MODELİ, ULUSLARARASI TEST VE BELGELENDİRME KURULUŞU INTERTEK TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN MENTEŞE DAYANIKLILIK TESTİNDE 100 BİN AÇMA-KAPAMA ÇEVRİMİNİ TAMAMLADI.