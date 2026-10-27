Samsung katlanabilirlerde güveni 100'den fazla testle pekiştiriyor

günlük kullanımı yansıtan kapsamlı test programı:

Samsung, katlanabilir telefon geliştirme sürecinde güvenilirliği ön plana alarak yeni Galaxy Z serisini kapsamlı doğrulama kapsamına aldı. Şirketin sekiz nesillik deneyimi, ürün tasarımından malzeme seçimine kadar pek çok alanda test ve iyileştirme sürecine yön veriyor. Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra ve Flip8 modelleri, düşme, tekrarlanan katlama, basınç, nem ve yabancı parçacıklar gibi farklı koşulları kapsayan 100'den fazla testten geçirildi.

Bu testlerin amacı, cihazlar kullanıcılara ulaşmadan önce gerçek hayat senaryolarında ortaya çıkabilecek zayıf noktaları tespit etmek ve mühendislik çözümleriyle gidermek. Telefonların gün içinde defalarca açılıp kapanması, çantada taşınması ve farklı çevresel koşullarda kullanılması göz önüne alınarak hazırlanan test protokolleri, uzun süreli dayanıklılığı irdelemeye odaklanıyor.

ekran altyapısı ve menteşe mühendisliği:

Katlanabilir form faktöründe dayanıklılığın önemli bir kısmı ekranın altında yer alan destek yapılarından geliyor. Yeni modellerde kullanılan Flex Titanium yaklaşımı, titanyum alaşımlı film ile titanyum plakayı bir araya getirerek hem esneklik hem de yapısal destek sağlıyor. Bu katman, katlanma sırasında gereken hareket kabiliyetini korurken, aynı zamanda ekrana önden ve arkadan gelebilecek basınç ve darbeleri dağıtmaya yardımcı oluyor.

Menteşe mekanizması ve ekran katmanlarının birlikte çalışması, katlanabilir bir cihazın uzun vadeli performansında belirleyici rol oynuyor. Samsung mühendisleri, menteşe tasarımını ve malzeme katmanlarını, katlanabilir formun gerektirdiği hassas toleranslarla geliştiriyor; böylece hem açılıp kapanma hissi hem de dayanıklılık hedefleri dengeleniyor.

ince tasarım ve malzeme inovasyonu:

Katlanabilir bir telefonu inceltmek, mühendislikte daha ince katmanlar ve daha hassas montaj gerektiriyor. Samsung, malzeme seçimi ve üretim hassasiyetine yaptığı yatırımlarla bu dengeyi kurmayı hedefliyor. Daha ince ve hafif bir gövde elde edilirken, ekranı destekleyen iç yapılar ve menteşe bileşenleri dayanıklılık kriterlerinden ödün vermeyecek biçimde tasarlanıyor.

Marka, dayanıklılığı ürün geliştirme sürecinin merkezine koyarak malzeme inovasyonunu test süreçleriyle eşleştiriyor. Bu yaklaşım, katlanabilir ekran deneyiminin kullanıcıların günlük yaşamında sürdürülebilir ve güvenilir olmasını amaçlıyor. Sonuç olarak Samsung, yeni Galaxy Z serisini hem kullanıcı deneyimini zenginleştirecek özelliklerle hem de geniş kapsamlı güvenilirlik testleriyle piyasaya sunuyor.

Özetle, ekran yapısından menteşe mekanizmasına kadar her ayrıntı, katlanabilir formun sunduğu esneklikle uzun süreli dayanıklılık hedefleri arasında bir denge kuracak şekilde ele alınıyor. Şirketin 100'den fazla teste dayanan doğrulama süreci, kullanıcıların günlük kullanım beklentilerini karşılamaya yönelik mühendislik yaklaşımını ortaya koyuyor.

SAMSUNG, KATLANABİLİR TELEFON ALANINDAKİ SEKİZ NESİLLİK DENEYİMİNİ YENİ GALAXY Z SERİSİNDE KAPSAMLI GÜVENİLİRLİK TESTLERİ VE GELİŞMİŞ MALZEME TEKNOLOJİLERİYLE BİR ARAYA GETİRİYOR.