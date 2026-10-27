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Mersinli öğrenciler görme engellilere yönelik robotla bölge ve Türkiye dereceleri kazandı

Mercan 100. Yıl Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler, görme engellilere yardımcı robot projesiyle bölgesel ve ulusal yarışmalarda derece elde etti.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 11:39

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EDİTÖR: Taylan Polat

Mersinli öğrenciler görme engellilere yönelik robotla bölge ve Türkiye dereceleri kazandı

Mercan merkezinden iki takım yarıştı:

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde eğitim alan öğrenciler, 28 Şubat-1 Mart 2026 tarihlerinde düzenlenen 'The MaestRobot Robotics Competition & Festival' Akdeniz Bölgesel Yarışması'na 2 ayrı takımla katıldı. İlkokul öğrencilerinden oluşan 'Mercan Junior' takımı LEGO Çizgi İzleyen kategorisinde Akdeniz Bölge 2'ncisi olurken, ortaokul öğrencilerinden oluşan 'Mercan' takımı 'ATSO Girişimcilik Robotik Teknolojileri' kategorisinde Akdeniz Bölge 3'üncülüğünü elde etti.

Türkiye yarışmasında ilkokul takımı üçüncülük kazandı:

Bölgesel yarışmadaki derecelerle Türkiye Yarışması'na katılmaya hak kazanan öğrencilerden 'Mercan Junior' takımı, 1-3 Mayıs 2026 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilen 'MaestRobot Türkiye Yarışması'nda LEGO Çizgi İzleyen ilkokul kategorisinde Türkiye 3'üncüsü oldu. Bölgesel etapta 'Mercan Junior' takımında Süleyman Onur Doğan, Yavuz Selim Çiftçi ve Cesur Ali Kaplan yer aldı; Türkiye Yarışması'nda takımı Süleyman Onur Doğan ve Cesur Ali Kaplan temsil etti. Ortaokul kategorisinde bölge 3'üncüsü olan 'Mercan' takımında ise Demirkan Münker, Uras Sıvacı ve Umut Göçer yer aldı.

görme engellilere yönelik robot ve çalışma süreci:

Robotik Kodlama ve Yazılım Öğretmeni Hatice Akış danışmanlığında hazırlanan projede öğrenciler, yaklaşık 5-6 aylık çalışma süreci sonunda görme engelli bireylerin günlük yaşamındaki zorluklara çözüm üretmeyi hedefleyen bir robot prototipi geliştirdi. Akış, merkezde yaklaşık 1,5 yıldır robotik kodlama ve yazılım eğitimi verdiklerini belirterek, "Görme engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak istedik. Çünkü normal hayatta birçok zorluk yaşıyorlar. Biz de böyle bir proje geliştirdik" dedi.

Ortaokul kategorisinde bölge 3'üncülüğünü elde eden 'Mercan' takımında yer alan 7. sınıf öğrencisi Demirkan Münker, geliştirdikleri robotun işleyişini şu sözlerle anlattı: "Robotumuz görme engelli bireyin önünde, yanında, sağında, solunda bir engel varsa ya da birey için tehlike oluşturabilecek bir durum varsa onu kontrol ediyor, ona göre tepki veriyor. Kendi içinde yazdığımız kodlarla, akıllı bir karar alma mekanizması olduğunu söyleyebiliriz". Öğrencilerin bu çalışması, hem yarışma başarısıyla hem de toplumsal fayda hedefiyle merkezdeki çalışmanın somut bir örneği olarak öne çıktı.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDEKİ MERCAN 100. YIL İKLİM VE ÇEVRE BİLİM MERKEZİ&#039;NDE EĞİTİM...

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDEKİ MERCAN 100. YIL İKLİM VE ÇEVRE BİLİM MERKEZİ'NDE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİLER, ROBOTİK KODLAMA ALANINDA KATILDIKLARI BÖLGESEL VE ULUSAL YARIŞMALARDA ÖNEMLİ DERECELER ELDE ETTİ.

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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