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Sessiz değerlerle Aydın'ı temsil eden Bade Bankı uluslararası sahnede

Söke BİLSEM öğrencisi Bade Bankı, 'Sessiz Değerler' projesiyle Aydın il birincisi oldu ve Gaziantep'te uluslararası şenlikte Aydın'ı temsil ediyor.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 12:20

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EDİTÖR: Taylan Polat

Sessiz değerlerle Aydın'ı temsil eden Bade Bankı uluslararası sahnede

Sessiz değerlerle Aydın'ı temsil eden Bade Bankı uluslararası sahnede

Söke Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi Bade Bankı, aile içinde sözel olarak ifade edilmeden aktarılan davranışları mercek altına alan çalışmasıyla il birinciliği kazanarak Aydın'ı temsil etmeye hak kazandı. Danışman öğretmeni Aynur Sezici Yılmaz rehberliğinde hazırlanan proje, öğrenciye 8. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği'nde projesini tanıtma fırsatı sundu.

projenin odağı:

"Sessiz Değerler: Ailede Söylenmeden Öğretilen Davranışlar" adlı proje, çocuklara yalnızca sözlerle değil, günlük pratikler, alışkanlıklar ve davranış örüntüleri aracılığıyla aktarılan değerleri araştırıyor. Proje, aile içi etkileşimlerin nasıl model oluşturduğunu ve görünmeyen tutumların yeni nesillerin davranış ve değer tercihlerini nasıl biçimlendirdiğini ele alıyor. Bu yaklaşım, hem bilimsel hem de kültürel boyutları birleştirerek yerel değerlerin aktarımını farklı bir perspektiften değerlendiriyor.

söke bilsem ve uluslararası temsil:

Söke BİLSEM tarafından yapılan duyuruda, Bade Bankı ve danışman öğretmeni Aynur Sezici Yılmaz tebrik edilerek başarılarının devamı dilendi. Gaziantep'te düzenlenen organizasyonda Aydın'ı temsil eden öğrencinin çalışması, yerel bir araştırmanın uluslararası platformda görünürlük kazanmasının örneği olarak öne çıkıyor. Başarı, genç araştırmacıların bilimsel yöntemlerle kültürel konuları ele almasının önemini vurguluyor ve benzer projelere ilham verme potansiyeli taşıyor.

AYDIN BİRİNCİSİ OLAN PROJESİYLE 8. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI BİLİM VE KÜLTÜR ŞENLİĞİ’NE KATILAN...

AYDIN BİRİNCİSİ OLAN PROJESİYLE 8. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI BİLİM VE KÜLTÜR ŞENLİĞİ’NE KATILAN SÖKE BİLSEM ÖĞRENCİSİ BADE BANKI, GAZİANTEP’TE AYDIN’I TEMSİL EDİYOR.

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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