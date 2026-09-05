Otomobille şehir turu yapan baba, oğlunun lösemiyi yenmesini kutladı

kutlama turu:

Karabük'te oto tamirciliği yapan Samet Özay, yaklaşık 1,5 yıl süren lösemi tedavisi sonunda sağlığına kavuşan 16 yaşındaki oğlu Deniz Özay'ın iyileşmesini kentte yaptığı otomobil turuyla kutladı.

Özay, otomobilinin arka camına "Deniz kanseri yendi, kutlama için kornaya basın" yazısını astı; amaçları sevincini vatandaşlarla paylaşmaktı.

sokakların desteği:

Kent merkezinden başlayan turda baba ve oğul, yoldaki sürücülerin kornalarıyla karşılandı. Vatandaşlar korna çalarak ve destek vererek ailenin sevincine ortak oldu. Kutlama turu Safranbolu ilçesinde sona erdi.

aile için anlamı:

Uzun ve zorlu bir tedavi sürecinin ardından gelen bu an, aile için hem rahatlama hem de toplumsal dayanışmanın görünür bir işareti oldu. Samet ve Deniz Özay'ın paylaşmak istediği sevinç, kent sakinlerinin verdiği destekle anlam buldu.

KARABÜK'TE OTO TAMİRCİLİĞİ YAPAN SAMET ÖZAY, YAKLAŞIK 1,5 YILDIR LÖSEMİ TEDAVİSİ GÖREN 16 YAŞINDAKİ OĞLU DENİZ ÖZAY'IN HASTALIĞI YENMESİNİ OTOMOBİLİYLE KENTTE TUR ATARAK KUTLADI