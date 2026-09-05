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Kartepe'de okullarda son rötuşlar tamamlanıyor

Kartepe Belediyesi, 2026-2027 hazırlıkları kapsamında okullarda bakım, budama, temizlik ve çevre düzenlemesi yapıyor; öğrenciler temiz ortama başlayacak.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 13:25

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kartepe'de okullarda son rötuşlar tamamlanıyor

Okullar yeni eğitim yılına hazırlanıyor

Kartepe Belediyesi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı başlamadan önce ilçedeki okullarda kapsamlı bakım, temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, öğrencilerin yeni döneme temiz ve bakımlı ortamlarda başlamasını sağlamak için programı yoğunlaştırdı.

Saha çalışmaları ve peyzaj düzenlemesi:

Okul bahçelerindeki uzayan çimler biçiliyor, yabani otlar temizleniyor ve yeşil alanlar yeniden düzenleniyor. Ağaçların bakım ve budama işlemleri de yapılırken, yeşil alanların görünümü ve güvenliği öncelik taşıyor.

Temizlik, yıkama ve son rötuşlar:

Öğrencilerin yoğun kullandığı alanlar yıkanıp temizleniyor; okul çevresinde genel temizlik çalışmaları eş zamanlı yürütülüyor. İlk ders ziline kısa süre kala ekipler, ihtiyaç duyulan noktalar için bakım, yıkama ve çevre düzenleme işlerini tamamlayarak okulları yeni eğitim yılına hazır hale getiriyor.

Çalışmaların amacı, öğrencilerin sağlıklı, temiz ve güvenli bir ortamda eğitim-öğretime başlamasını sağlamak olarak ifade ediliyor.

KARTEPE’DE OKULLAR, YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE BAKIM, TEMİZLİK VE ÇEVRE DÜZENLEME...

KARTEPE’DE OKULLAR, YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE BAKIM, TEMİZLİK VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARIYLA ÖĞRENCİLER İÇİN HAZIR HALE GETİRİLİYOR.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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