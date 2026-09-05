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Vali Davut Gül Silivri açıklarında enkazı inceledi, arama-kurtarma çalışmaları sürüyor

İstanbul Valisi Davut Gül, Silivri açıklarında 4'üncü günde süren arama-kurtarma çalışmalarını TCG Akın'da inceledi; Deniz Kuvvetleri enkazı tespit etti.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 13:30

GÜNCELLEME: 05 Eylül 2026 - 13:33

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Vali Davut Gül Silivri açıklarında enkazı inceledi, arama-kurtarma çalışmaları sürüyor

Vali bölgedeki arama çalışmalarını yerinde takip etti

İstanbul Valisi Davut Gül, Marmara Denizi’ndeki Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından haber alınamayan mürettebatı bulmak için yürütülen arama-kurtarma çalışmalarını TCG Akın gemisinde inceledi. Operasyonlar kazanın ardından dördüncü günde de devam ediyor.

enkaz tespiti ve operasyonun seyri:

İnceleme sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı ekiplerin görev yaptığı TCG Akın üzerinden yürütülen aramalarda, batan geminin enkazının tespit edildiği bildirildi. Yetkililer enkazın bulunmasının arama-sürdürme ve kurtarma planını etkileyen önemli bir aşama olduğunu belirtti.

Arama kurtarma çalışmalarında bölgedeki deniz ve hava ekipleri ile koordineli bir şekilde devam ediliyor. Saha ekibinden alınan bilgiler doğrultusunda teknik ekipler enkazın durumu ve mürettebatın bulunma ihtimali üzerinde değerlendirmeler yapıyor.

ailelerle iletişim ve yetkililerin açıklamaları:

Vali Gül, olayda haber alınamayan mürettebatın aileleri ve yakınlarıyla görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ailelerin öncelikli beklentisinin mürettebatın içeride olup olmadığı ve nasıl çıkarılacağı konusunda net bilgi alınması olduğu belirtildi.

Vali Gül basına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın şu an içinde bulunduğumuz TCG Akın gemisi, batan geminin enkazını tespit etti. Sadece ailelerimizin değil, milletimizin de çok büyük bir acısı var. Ailelerin bundan sonraki beklentisi; mürettebat içeride mi, nasıl çıkartılacak? Bu konuda ilgili kurumlarımız çalışmalarına devam edecekler. Milletimize geçmiş olsun diliyorum."

Yetkililer, enkazın tespit edilmesinin ardından kurtarma çalışmalarının titizlikle sürdürüleceğini ve gerekli tüm teknik imkanların seferber edildiğini vurguladı. Arama faaliyetleri sırasında güvenlik ve can kaybını önlemeye yönelik tedbirler de alınmaya devam ediyor.

Operasyonun ilerleyen aşamalarında elde edilecek bulgulara göre kurtarma ve çıkarma çalışmaları planlanarak uygulamaya konulacak. İstanbul Valiliği ve Deniz Kuvvetleri iş birliği içinde ailelerin bilgilendirilmesine devam edecek.

VALİ GÜL, İNCELEMELERİNİN ARDINDAN BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMALARDA BULUNDU.

VALİ GÜL, İNCELEMELERİNİN ARDINDAN BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMALARDA BULUNDU.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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